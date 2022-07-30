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「想跟他說他很棒！」台中街頭遇義肢外送員　萬人狂讚：生命勇士

▲▼（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲原PO在路上遇到義肢外送員。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

外送平台越來越方便，在路上經常能看到外送員穿梭大街小巷，將餐點送到客人手上。一名網友日前也在台中街頭看到一名外送員，不過仔細一看發現，對方腳上穿著義肢，仍努力地在工作送餐。不少人看到照片後相當敬佩，狂讚「是條漢子！」

原PO在臉書「路上觀察學院」表示，「想跟他說他很棒」。原來是他在台中青海路和弘孝路口碰到一名外送員，但往下一瞧才發現，對方的右腿裝著義肢，即使行動不太方便，仍在大太陽下認真的在工作，背影看起來相當勵志。照片曝光後隨即吸引上萬人點讚。

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不少網友看到後紛紛表示，「外送真的救了不少弱勢者，能有尊嚴的自力更生」、「好棒，好勵志」、「加油！自立自強的最棒」、「上次在家附近也看到類似這樣的外送員，真的覺得他很棒」、「這個一定要推一下」、「雖然做每份工作都很辛苦，但是他很辛苦、很堅強」，還有人說，「有見過幾次面，他真的很棒，而且人很好相處，生命勇士加油」。

也有人分享類似經驗，「之前遇到一個是那種坐輪椅的無障礙機車，然後是一對母子，媽媽坐輪椅騎車，兒子坐副駕，送到的時候我整個傻眼，覺得也太拚了吧（那時候已經凌晨一點多），所以後來多塞了100塊小費給弟弟」、「我有看過少手臂的，也很努力生活著，光想到要催油門又要打方向燈時候…他真的很棒棒」。

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