愛女過世　老父親為「1原因」幫跑外送！網揪心：讓他接單吧

▲在路上常常可以看到外送員的身影。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

近年來，外送平台廣受民眾歡迎，路上時常可以看見外送員的身影。日前，有位女網友在臉書發文，說她是外送平台的店家，某天意外發現，來取餐的外送員姓名有異，婉拒給出餐點。結果一問才知道，原來對方痛失愛女，擔心過世女兒的外送帳號會被停權，才用該帳號跑單。貼文一出，讓不少網友都看哭了。

店家至「外送員的奇聞怪事」發文稱，有位上了年紀的男性外送員來取餐，卻沒有穿制服和大箱，更奇怪的是，APP顯示的外送員姓名應該是女性，讓她忍不住確認「是否使用別人的帳號？」對方也老實坦承。這讓原PO更加警覺，「不好意思，我餐點不能給你，麻煩你轉掉……」

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在轉單的時候，她就好奇問老先生，帳號所屬人「是你的誰？」對方回答，「是我的女兒，她上個月過世了……」之所以用女兒帳號跑單，是擔心帳號會被停權，就再也看不到愛女的名字了。原PO恍然大悟，但也覺得很無奈，畢竟這個做法不符合規定，「真的對這位先生很抱歉，希望下次你還有機會接到我家的單」，期盼附近店家若遇到阿伯，能幫助他放下過去。

看完貼文後，網友們忍不住鼻酸，「這是一位偉大的父親思念女兒的方式，沒有對與錯，也許這是他活下去的動力」、「這讓我想到我過世的媽媽，她過世後，我也捨不得停掉她的手機號碼」、「我爸爸過世的時候，他的手機我保持開機好一陣子，心裡奢望還能再接到他的來電」、「這帳號能跑多久，他女兒就還能陪他多久」。

不過，也有不少人認為，老父親應該要試著放下，「繼續用女兒帳號會有爭議，像是保險跟發生事故，法律責任的問題」、「我覺得還是不要讓他接，他要學著放下，況且照外送公司規定的沒有錯，否則大家都打悲情牌」、「一堆人用假帳號來跑，會導致正常的外送員沒單」。