日本研擬第7波疫情趨緩後　調降新冠肺炎傳染疾病等級

▲日本考慮調降新冠肺炎的傳染疾病等級。（圖／路透社）

文／中央社

日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，傳出日本政府有意等這波疫情趨緩後，檢討修改COVID-19在傳染病法上的分類，研議是否比照季節性流感實行防疫措施。

日本讀賣新聞報導，日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為第2嚴格，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，日本政府必須掌握所有確診者，且門診診療僅限發燒門診。

現行對COVID-19的分類雖然可以讓日本政府採取住院勸告及就業限制等嚴格防疫措施，但缺點是會對行政、醫療機構及保健所造成很大負擔。

因此，日本境內每次COVID-19疫情擴大時，各地保健所及發燒門診的業務量就相當吃緊；加上匡列密切接觸者及要求確診者隔離等措施，造成企業及公家機關員工無法到班，有礙社會經濟活動。

部分地方政府、防疫專家及經濟界人士認為，應將COVID-19降級到「相當於第5類」，也就是等同於季節性流感的定位。如果COVID-19降級到這個程度，就不需要掌握所有確診者，因此一般醫療機構也可以為患者進行診療。

日本內閣官房副長官木原誠二29日接受讀賣新聞專訪，談到目前COVID-19相當於第2類的定位時說：「第7波疫情趨緩後，修正是在所難免。」

日本政府不會單純將COVID-19歸為等同於第5類，而是要釐清為使社會經濟活動正常化，在必要範圍內可能放寬的項目。即使屆時修正分類，政府內部主流意見仍認為應繼續以全額公費來支應COVID-19的醫療與篩檢費用。

這不是日本第一次傳出可能調降COVID-19的分級。首相岸田文雄今年4月曾說，由於Omicron變異株致死率與重症風險都比流感高，且還有變異可能，變更分類並不現實。

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