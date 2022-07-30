永康警好勇！　24小時查獲槍毒維護治安零容忍

▲內政部警政署辦理全國肅槍專案，台南市警永康分局肅槍成效亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部警政署為肅清各式非法槍械，防制槍擊案件發生，淨化選前治安環境，辦理全國肅槍專案，著重查緝各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所，以及降低槍擊事件發生等三大重點工作，台南市警永康分局肅槍成效亮眼。

永康分局偵查隊專案小隊，於台南市中西區某處民宅查獲方姓犯嫌持有非制式手槍1支、彈匣1個、子彈10顆、空氣槍3支等相關物證；同日永康分局永康所執行巡邏勤務時，發現1部自小客車駕駛未繫安全帶，經盤查後查獲陳姓駕駛持有非制式手槍1支、彈匣2個、子彈3顆、霰彈槍子彈2顆及第二級毒品安非他命1包等物。

鹽行所也於同日查獲一名謝姓犯嫌持有第二毒品安非他命2包及吸食器3個，這些涉槍毒犯行全都在昨（29）日全部移送地檢署偵處，永康警24小時內查獲2把槍枝及毒品案件，無疑是對不法分子展現打擊犯罪的魄力與決心。

另永康警於暑期執行的各項專案中，皆有亮眼成績，近日共計查獲重利案3件3人、檢肅治平專案1件4人、販毒案11件14人及青春專案各案類達47件50人，持續加強掃蕩各項犯罪，並編排臨檢轄內易衍生犯罪之處所，主動針對轄區內治安有疑慮之處加強防護網，守護更多居民的安全。

永康分局長甘炎民表示，暑期規劃執行各項專案，為的就是能更全方位的保護民眾及青少年朋友，在疫情仍屬嚴峻的環境下，更多的是不法分子羅織更多名目去傷害無辜民眾，因此全國各警察機關總動員杜絕各項犯罪，避免出現更多不法情事；再次呼籲如果有發現任何可疑人士，請直接撥打110報案或到警察機關洽詢，讓我們共同攜手打造更安全的居住環境。