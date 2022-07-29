台南大掃黑逮5治平對象　勒索土方業者「先交保護費才准開工」

記者林悅／台南報導

台南市市警局執行內警政署「全國同步掃黑專案」，針對暴力犯罪集團、非法槍械等重點工作，自7月中旬起密集執行掃黑專案，掃黑專案行動共檢肅5名治平對象、25名成員，合計到案30人，緝獲各式槍枝5枝、子彈44顆，向上溯源供毒藥頭49人，成果豐碩，展現維護治安決心。

▲台南市市警局執行內警政署「全國同步掃黑專案」，共檢肅5名治平對象、25名成員，合計到案30人，緝獲各式槍枝5枝、子彈44顆，向上溯源供毒藥頭49人，成果豐碩，展現維護治安決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局動員新營、白河、善化、學甲、歸仁、永康、第一、第三、第六分局及刑事警察大隊優勢警力，針對暴力犯罪集團同步執行威力掃蕩。

這次共剷除5個犯罪集團，分別為暴力討債集團1個、暴力犯罪集團4個，其中高姓主嫌利用地緣關係佔地為王，成立土方暴力勒索集團，在其地盤內廣收保護費，更對外來土方業者規定，倘進入地盤施工除須先向其報備外，更需繳交一筆公關費（即保護費）才能保障工程順利進行，向被害人恐嚇取財牟取不法利益，經永康分局成立專案小組長期監控，見時機成熟於專案期間同步執行拘提、搜索行動，緝獲高姓主嫌及3名共犯到案，查扣贓款新台幣56萬元、第三級毒品愷他命、手電筒式電擊棒1支等證物，全案以組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪移送偵辦，主嫌並經台南地方法院裁定羈押。

此外第三分局接獲舉報，發現蔡姓男子涉嫌藉高利貸放牟利，誘使需錢孔急之被害人上門借貸，等到無力償還，以利滾利，經計算年利率約為300％，欠款暴增，蔡嫌即號召旗下成員以潑漆、傷害、恐嚇及妨害自由等脅迫方式，遂行暴力討債，經專案小組抽絲剝繭鎖定蔡姓主嫌及集團成員之據點，歷時4個月監控蒐證後見時機成熟，市警局動員第三分局、刑事警察大隊、善化、白河、第六分局等單位同步執行拘提、搜索行動，順利緝獲蔡姓主嫌及其集團成員8人到案，起獲刀棍一批、手銬、空氣槍2支、本票、借據、第二級毒品安非他命、第三級毒品咖啡包、第三級毒品愷他命、及感冒藥（含麻黃素類29種藥品）、未拆封5506片(每片10至20顆不等)、已拆封膠囊2瓶(2000顆)、監視器主機1台等證物。 在肅槍工作執行成果部分，刑大偵一隊與科偵隊聯合出擊，7月26日查獲林嫌地下改造槍械工廠，起獲非制式槍枝1枝、子彈13顆及改造工具一批。 台南市警刑警大隊大隊長林宏昇表示，不法分子為非作歹、欺壓善良，絕對一個都不會放過，一定會全力掃蕩查緝到案，斷絕金流，斬草除根。未來將持續掃黑、肅槍、緝毒、打詐及查賄制暴等治安重點工作，請市民朋友安心、放心，南警團隊有信心、也有能力，絕對可以有效維護大臺南治安，守護市民朋友安全。