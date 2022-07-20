淨淨化選前治安！花蓮警即日起擴大臨檢　加強查緝不法與酒駕

▲花蓮縣警局落實全國性擴大臨檢、取締酒駕等專案工作，同步執行「正俗專案」及「淨化選前治安」等擴大臨檢勤務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

選戰逐漸升溫，九合一選舉在即，為全面淨化選前社會治安，掃蕩黑道幫派、查緝非法槍械及各類毒品，並防止金錢、暴力介入選舉，花蓮縣警察局局長戴崇贒表示，即日起全面實施擴大臨檢，同時宣示防疫期間沒有法律假期。

花蓮縣警察局為強化候選人人身及各競選總部等處所安全維護，防止強暴、脅迫手段介入、意圖影響選情，甚而衍生選舉暴力等情事，依內政部警政署指示落實執行全國性擴大臨檢、取締酒駕等專案工作，並同步執行「正俗專案」及「淨化選前治安」等擴大臨檢勤務，以展現維護治安決心。

花蓮警方表示，本次專案工作針對各分局轄區治安狀況及地區特性需求，規劃花蓮、吉安分局鎖定轄區內重點治安目標，執行封鎖性擴大臨檢掃蕩，且置重點於人潮聚集之治安顧慮場所，如汽車旅館、PUB、KTV、網咖等，並加強公眾場所、人潮聚集場所治安維護力度，採臨檢、路檢相互結合運用方式執行；新城、鳳林及玉里分局，依轄內列管重要聯外道路、橋樑及犯罪熱區之重要路段規劃路檢點，加強可疑人、車攔查；並與鄰近分局轄區交界處之重要必經路段規劃重點警力部署，以杜絕不法分子流逃竄，加強查緝不法情事。

▲針對聯外道路、橋樑及重要路段規劃路檢點，加強可疑人、車攔查。

花蓮縣警察局長戴崇贒表示，為強化擴大臨檢掃蕩力度，展現警察打擊犯罪決心，已要求各分局持續積極檢肅掃蕩黑道幫派、嚴密查緝非法槍械、加強查緝各類毒品、快速偵破暴力犯罪、檢肅竊盜、強力掃蕩賭博行為及全面查捕逃犯等重點工作，以淨化社會治安，遏止及降低各類犯罪；另指示選舉期間不容許任何以暴力、威嚇或其他非法脫序手段介入選舉，並要求嚴密查察賄選及暴力事件，凡涉及不法行為，應有效蒐證並迅速偵辦，以「零事故」為維安最高目標，確保九合一選舉能在詳和、公平及公正環境下，圓滿達成任務。

