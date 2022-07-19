愛包容與支持　永康中心協助精神障礙者穩定就業

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，協助精神障礙者找到傳統產業技術員工作，目前已穩定就業7個月，更獲得主管好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「我們與惡的距離」這部台劇造成轟動，讓精神障礙者的就業及生活上受到關注，22歲的精神障礙者阿偉（化名）在勞動部雲嘉南分署永康就業中心的幫忙下，找到傳統產業技術員工作，目前已穩定就業7個月，阿偉乖巧負責的個性更獲得主管好評。

家住台南永康22歲的阿偉，從小因家庭因素再加上求學時受到同學霸凌，造成阿偉缺乏自信心、情緒不穩，從高職畢業後求職過程一直不順遂，直到前年由阿偉母親陪同到永康就業中心尋職，歷經幾次失敗，就服員不斷修正並檢討如何有效的協助阿偉，終於在去年12月運用就業促進工具「職場學習再適應計畫」及「僱用獎助津貼」協助阿偉順利找到工作，至今他已工作超過7個月，並且得到廠商的肯定。

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永康就業中心身障就服員紀宛吟表示，阿偉前年就由母親陪同下來求職，高職畢業後的阿偉一直很積極找工作，卻常常因為情緒問題，與公司主管、同事處得不愉快而離職，後來透過就服員協助媒合進入職場就業，但阿偉因身體障礙及藥物副作用影響下，致注意力無法集中，產能無法達到公司標準，雖就服員進廠協助了解及指導，但仍無法改善。

去年底，因阿偉又遭職場辭退，紀宛吟經過上次媒合失敗經驗重新檢討，針對阿偉的身體障礙所產生的工作阻礙重新評估，請阿偉就醫調藥，並檢視服務中的友善廠商，進而轉介阿偉找到馹豐開發技術員的工作，因該公司長期進用身心障礙者，對身障者有基本之認識，且公司人員對身心障礙朋友也相當友善，讓阿偉可順利進入職場工作。

該公司人資楊小姐表示，阿偉工作初期因個性膽怯不敢主動詢問，而且和同事互動困難，所幸在紀宛吟與公司人資依據阿偉狀況找出因應對策，讓同產線的長輩阿姨擔任此自然支持者角色，目前阿偉在職場適應良好，工作也很開心。阿偉除工作之餘配合加班外，鮮少有休閒活動，紀宛吟也建議阿偉可多外出，讓自己在工作及生活取得平衡。

永康就業中心表示，相信每位身心障礙者皆有工作能力，但仍需社會大眾共同努力，尤其是針對精神障礙者，大眾應減少異樣眼光看待這群朋友，多以鼓勵、支持及陪伴對待，讓他們可以走出家門勇敢向前，順利進入職場。另也可透過職業訓練加強身心障礙者的工作能力，目前雲嘉南分署針對身心障礙者有多項職前訓練課程，如智慧控制科技農業應用班、農特商品智慧行銷設計班、在地點心與創意伴手禮班等多元化職務班別，歡迎身心障礙者踴躍報名參加。