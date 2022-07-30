男童疑確診發燒昏迷　「來不及叫119」父衝派出所求開道送醫



▲新竹一名男童疑似發生昏迷，焦急的父親衝向派出所尋求協助。（圖／翻攝新竹市警察局第一分局西門派出所臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名男童父，因兒子疑似確診發燒突然失去意識，又遇上下班車潮，情急之下抱著孩子向附近派出所求救。值勤員警得知後立即派員駕巡邏車協助開道，原本預計要花20分的車程，8分鐘就趕抵新竹馬偕醫院，潘男對於警方積極協助也頻頻表示感謝。

警方表示，昨天（29日）晚間5時許，一名男童的父親突然衝進新竹市警察局第一分局西門派出所求救，父親向警方表示，兒子疑因確診發燒突然昏迷，需要緊急就醫，「叫救護車已經來不及」拜託警方協助送醫。

▲▼員警發現汽座上的男童疑似陷入昏迷，緊急派員派車協助開道送醫。





值勤員警發現年幼的男童坐在汽車案全座椅上疑似昏迷，情況緊急，立即派員駕巡邏車協助開道，原本正值下班尖峰，恐需20分才能抵達醫院，在警車開道協助下，在8分鐘內抵達，後續由醫護人員接手，快速將孩子推進急診室搶救。

雖然警車開道即時就援，但警方仍呼籲，有緊急送醫需求可撥打119，救護車上不僅有救護設備同時更有受過專業急救訓練的人員、駕駛人員，且在送醫途中能及早與醫療建立接觸，提供更即時且專業的醫療服務，後續也希望小朋友早日康復。

▲▼雖然警車開道即時就援，但警方仍呼籲，有緊急送醫需求可撥打119，提供更即時且專業的醫療服務，後續也希望小朋友早日康復。

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