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快訊／本土+21273！各縣市分布曝光　僅新北市破3千例最多

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增21,273例本土個案，另增228例境外移入；確診個案中新增60例死亡。各縣市分布來看，仍以新北市最多達3,750例，接著依序是臺中市2,770例，桃園市2,164例，高雄市2,163例，臺北市2,067例，臺南市1,717例。

▲▼指揮中心公布7/30新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布7/30新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之21,273例本土病例，為9,875例男性、11,385例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,750例)，臺中市(2,770例)，桃園市(2,164例)，高雄市(2,163例)，臺北市(2,067例)，臺南市(1,717例)，彰化縣(1,066例)，苗栗縣(612例)，屏東縣(603例)，新竹縣(585例)，新竹市(549例)，雲林縣(523例)，宜蘭縣(434例)，花蓮縣(430例)，嘉義縣(347例)，南投縣(328例)，基隆市(311例)，臺東縣(284例)，嘉義市(238例)，澎湖縣(167例)，金門縣(147例)，連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為37例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至7月27日，死亡日期介於5月22日至7月27日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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