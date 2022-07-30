口罩不能脫！張上淳示警「BA.5初步進入社區」　放鬆疫情就會上來

▲行政院首席防疫顧問、台大副校長張上淳出席台大醫院研討會。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情逐漸趨緩，近期單日確診病例都在2萬例上下，也因為天氣炎熱，有不少民眾關心何時能進一步解除口罩管制。行政院首席防疫顧問、指揮中心專家小組召集人張上淳今（30）日受訪表示，目前BA.5已經初步進入到社區，加上長者疫苗接種情況與其他國家相比沒有那麼理想，短期內如果大家就不戴口罩，新的一波疫情就會上來，暫時還不建議脫口罩。

國內於7月中旬宣布口罩放寬措施，至於8月份是否進一步放寬，指揮官王必勝昨表示，目前暫時還會維持現行防疫措施，主因是鄰近國家疫情升高很快，也要觀察後續產生的相關效應，包括死亡人數、重症率、對醫療量能的壓迫以及國內監測，預期陸續還是會產生本土BA.5或BA.4個案，這些效應要再觀察，才會再考慮進一步開放措施。

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台大醫院今（30）日舉辦創院創院127週年專題研討會，張上淳出席受訪被問及新冠疫情，何時能脫口罩相關議題，他表示，還是要看疫情控制程度再逐步放寬，由於目前BA.5疫情已初步進到社區，加上長者疫苗施打率沒有那麼足夠，短期內如果大家放鬆，BA.5的疫情就會很快上來，影響到長者死亡人數，因此目前仍不建議脫口罩。

在前衛福部長陳時中卸任並代表民進黨參選台北市長之後，指揮官由升任衛福部次長的王必勝接任，張上淳擔任行政院首席防疫顧問，外界關心張上淳沒有接任指揮官，政府高層是否曾經徵詢相關意願，張上淳簡短回應「不談人事問題」。

陳時中日前出版新書「溫暖的魄力」，內容談及過去初入公職，擔任衛福部長以及面臨新冠疫情防疫等內容，不過，他提到最多次的人是王必勝，其他防疫關鍵角色包含周志浩、莊人祥、張上淳則隻字未提，張上淳今日被問及是否會失望，他表示，「沒看過書的內容，也就沒有什麼失不失望的問題。」