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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／同框林昶佐　陳時中：想選市長一定要「心疼萬華」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中展開全區輔選行程，今（29日）晚間出席議員吳沛憶舉行的「阿中與你相見歡」活動，並與無黨籍立委林昶佐同台。陳時中致詞時說，要選台北市長的人，一定要有疼惜的心，若他做市長，一定會心疼萬華，讓萬華再振興。

▲台北市長參選人陳時中出席拍照見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

陳時中今天晚間前往艋舺清水巖祖師廟參拜，並參加「阿中與你相見歡」活動，青年店家代表把帶來萬華在地美食小吃致贈給陳時中，象徵「萬華好食挺台北好時中」，現場也宣布組成「中正萬華區陳時中市長林昶佐立委吳沛憶議員醫師後援會」，並致贈包子和粽子給陳時中，盼他「包中」高票當選。

陳時中晚間致詞表示，今天晚間到萬華感觸最深的就是「心疼萬華」，今天站在這裡的人都是疼惜萬華的人，在疫情嚴重的時候，大家沒日沒夜一起努力，並把物資、紓困分配的非常好，想要選台北市長的人，一定要有這樣疼惜的心，他並向支持者保證：若他做市長，一定會心疼萬華，「有市長會做事，有議員可以做對事情」，大家一起來。

陳時中透露，他兩個小孩都是在萬華出生的，以前看病、看電影都是在這裡，對這裡非常熟悉。他自曝說，最近一次議員選舉他是投給吳沛憶，最近一次立委選舉也投給林昶佐，他絕對會用200%的心把事情做好，讓萬華再振興。

▲台北市長參選人陳時中出席拍照見面會，熱情民眾支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人陳時中出席拍照見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人陳時中出席拍照見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人陳時中出席拍照見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長參選人陳時中出席拍照見面會。（圖／記者林敬旻攝）

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