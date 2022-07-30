私校苦撐頻爆亂象　1副教授兼任5系主任「學生反威脅老師」

▲少子化導致大學亂象不斷，屢屢引發師生抗議。（圖／記者崔至雲攝）

記者許敏溶／專題報導

少子化衝擊私校經營，目前已有12所大專校院停招或停辦，不少苦撐的私校在疫情衝擊下招生更困難，各種亂象叢生，包括一人兼任多系系主任，教授被迫開設完全非自己學術專長課程，強迫老師到高中招生，連招生數也列入KPI計算，還規定老師每週到校時間，學生被當寶看待，老師成夾心餅乾，不僅學習態度下滑，學生甚至反過來威脅老師，如果把他「當掉」就要轉學。

私校弊端叢生，傳出教授被迫除開設完全非自己學術專長的課，甚至有間南部私校曾出現一名副教授兼任5個系主任，學術領域從健康照護、餐飲管理到時尚設計都有，讓學術界看傻眼。

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高教工會組織部主任林柏儀指出，在招生情況不好的學校，上述現象蠻常看到，而一人兼任好幾個系的系主任，通常是因為校方要控制系所，藉此逼退老師或裁員，進而安排或指派支持校方的老師到各系擔任主管，才會出現該系主任專長和該系所無關現象。

林柏儀表示，這些空降進去當系主任的校方人馬，會貫徹校方意志，透過不排課給老師，逼迫不喜歡的老師離開或同意減薪，或者強迫老師去做原本不喜歡的行政工作，像是對外招生，或者免費到高中上課等等，這在招生不佳的或經營有亂象的學校，是蠻常看到的狀況。

至於教授被迫除開完全非自己學術專長的課，林柏儀指出，由於招生不易，校方會針對社會近期流行什麼風潮，會要求老師去開設學程或專班，但因為師資不到位，校方就會找一些非專業的教師充數，像是前陣子流行博弈學程，校方沒有相關師資，就找觀光相關的老師充數。

林柏儀說，高教工會最常接到老師反映，校方要求老師參與相關招生活動，由於招生是為了讓學校繼續經營下去，故教師抱怨不是最多，反而老師認為最不合理的是，校方為了逼退老師，做很多不合理管制，例如下上班要打卡，或寒暑不管有無學生或是否有事都一定得到學校，像最近中洲科大強迫老師寒暑假都得到校，就算暑假沒有學生也一樣，諸多不合理管理措施，目的就是想逼退老師，讓老師主動萌生退意。

私大教師的處境越來越艱難，目前任教於某私立大學的不具名教授有深切體認，他說，由於學生越來越少，老師得肩負起招生責任，例如學校會給10個可能來就讀學生名單，老師得不斷打電話「聯絡感情兼遊說」，通常10個中有7到8個學生不會接或不想接電話，老師擔心打太多次怕引發學生反感，少打又達不到績效，真的很傷腦筋。

這名教授也指出，由於學生減少，部分系所因此停招或減招，校方就會使出一些「小動作」逼退老師，例如目前雖是疫情期間，校方仍規定老師每週到校時間，連週六也得到校，或者跟系主任不對盤的老師，系主任會故意不開該老師的課，稍微好一點還可以請老師開通識課，當然也會「私下跟老師溝通」，開出條件請對方優退或離開，老師之間也會「互相角力」，避免成為先被學校踢走的那一個。

「最扯是學生反過來威脅老師」，該教授無奈說，由於學生越來越少，學生被當寶看待，校方更希望教授讓幫學生打分數「越寬鬆越好」，避免學生被退學或轉學，老師成為校方與學生之間的夾心餅乾，學習態度不好的學生越來越多，甚至有學生會反過來威脅老師說「當我就轉學」，讓老師深感無力又無奈。

這名教授也分享目前私校的奇特現象，部分私校因財務出狀況，支付給廠商的費用都是開票，有的時間長達半年，廠商擔心拿不到錢，不願意到校維修相關設備而處於故障狀態，老師得自己想辦法準備相關實驗材料，甚至要自掏腰包，學習效果當然和其他大學有明顯落差。

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