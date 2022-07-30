7分上大學「到德國真遠」剩1校苦撐　盤點停招停辦大學現況

▲當年被稱為「到德國真遠」的大學，目前僅有真理大學正常營運 。（圖／翻攝google地圖）

記者許敏溶／專題報導

受少子化影響，截至7月為止，全台已有12所大專校院停招或停辦，其中包括被外界戲稱為「到德國真遠」的稻江、立德、興國、真理、致遠等五校，而除了真理大學仍正常營運外，興國在財團進駐成功轉型為中信金融管理學院，其他3校則已停辦或被合併；而最早在2014年退場的高鳳數位內容學院，目前校地轉給宗教團體經營雙語中小學，反倒成為當地特色。

2008年位於台南市安南區的「立德管理學院」升格為「立德大學」，未料當年指考竟有考生以國文、英文、數甲、物理、化學5科成績加權後7.69分錄取該校資源環境系，回推還原後平均每科考不到1分，「7分上大學」成為當年度教育界熱門話題，網友還把極低分就能錄取的5校戲稱為「到德國真遠」。

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「到德國真遠」5所學校目前僅有新北市淡水區的真理大學仍正常營運，但受到少子化影響，麻豆校區也在2019年停招；興國管理學院曾爆發教職員賣學籍事件，一度研議併入清華大學但告吹，最後則由財團進駐後成功轉型，成為中信金融管理學院，目前全校學生數不到1千人。

致遠管理學院後來升格為台灣首府大學，但近期頻頻爆發負面新聞，包括董事會未如期挹注資金，被教育部列為專案輔導學校。教育部表示，因台灣首府大學財務持續惡化，且經實地訪查發現學校已無法維持教學品質，私校諮詢會決議，要求該校自111學年度起停止各學制全部班級招生，成為最新一所停招的大學。

台灣首府大學仍有300多名學生，教育部表示，會尊重學生的意願，協助分發到鄰近同性質、同系科的校系。但校方作法引發學生不滿，台首大學生自救會長、幼教研究所學生陳建良就說，得知學校將全面停招消息心情「很錯愕」，有些同學則很生氣，全面停招衝擊很大，尤其今年才剛進台首大的33名的研究生，現在怎麼轉學？

陳建良說，雖然校方說到停辦還有1年時間，但校方私下會恐嚇學生，說學校快沒了，要轉學快轉學，但學生不是想轉學就能轉學，以自己為例，工作與家庭都在台南，不太可能轉到其他學校，就算想繼續讀，但可能教授未來也不在，最後只能放棄。

至於立德管理學院則已經併入康寧大學，但台南校區在2020年宣布停招；稻江則因財務資金不足，在去年正式退場。

根據教育部統計，全台共有8所學校停辦，包括高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院、蘭陽技術學院（111學年度停辦）；另中州技術學院、和春技術學院、大同技術學院、台灣首府大學（111學年度起）共4校停招。

經營陷入困境而退場的私校命運各有不同，在2014年退場的屏東高鳳數位內容學院，是國內第一個退場的大學，也是國內大專退場首次的轉型案例，目前校地轉給宗教團體一貫道經營雙語中小學，反倒成為當地特色。

同樣位於屏東的永達技術學院和苗栗的亞太創意技術學院退場後，都面臨積欠教職員資遣費，校舍成為廢墟。兩校目前由教育部派任公益董事進駐，處理校產和欠款問題。去年停辦的稻江科技暨管理學院則傳出有意轉為長照機構，經徵詢教育部私校諮詢會建議同意改辦，若成功將成為轉型長照機構首例。

▲永達技術學院退場後，校舍荒廢如廢墟。（圖／高教工會提供）

彰化縣員林市的中州科技大學，今年1月爆發14名烏干達外籍生淪為血汗學工事件，事發後教育部勒令即日起不得招收境外學生，並扣減相關補助經費等懲處措施，因教育部多次糾正仍未改善，私校諮詢會決議從111學年起全面停招。

高教工會組織部主任林柏儀指出，私校接連傳出停招、停辦，就算稍微成功的興國，後來變成中信金融管理學院，成為財團人才培訓單位，高鳳則變成雙語中小學，對社會來說都是可惜，若這些私校能成為國立大學的分校，對當地幫助更大，更能及早達到總統蔡英文宣示的高教公共化目標。