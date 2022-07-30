28年前教改主張「廣設大學」　前教長嘆：不該讓專科亂升格

▲少子化帶來大學倒閉潮，外界將矛頭指向教育部。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／專題報導

1994年4月10日，學者和民間團體走上台北街頭，提出「落實小班小校」、「廣設高中大學」、「推動教育現代化」等訴求，是國內首次針對教育改革舉辦的大規模遊行，這就是影響台灣教育體制深遠的「四一○教改」。

在喊出「廣設大學」口號的1994年，全台灣只有23間大學、35所學院，要考上大學確實是要「擠進窄門」。如今大專校院共計149所，其中大學126所、學院11所、專科12所，面臨「過剩」窘況。

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考試院長、前教育部長黃榮村當年曾參與「四一○教改」，他直言當年主張「廣設高中大學」是希望增設公立學校，但台灣在教育上雖有左派理想，卻沒有左派的高稅入措施，同時也無能力及不願調整投入，所以後來大量將私立專科升格，這也和選舉亂承諾有關，才導致現在後果。

根據教育部統計，20年來國內大學數量持續上升，自90學年度57所成長至110學年度126所；學院由78所減少至35所，主因是這段期間有大量的專科升格為技術學院，再改制為科技大學所致。這些升格的私校也頻爆問題，高苑科大在5月遭踢爆菲律賓生黑工案，被教育部列為專案輔導學校；台灣首府大學也因未在期限內捐資，遭教育部宣布從111學年起停辦。

黃榮村指出，「四一○教改行動」四大主張之一為「廣設高中大學」，但當時是針對公立學校，而不是私立，隨後在1996年12月的行政院教改總諮議報告書，也出現呼應「四一○教改」文字，提及「我國的高等教育都應繼續擴充，最好的作法是由政府掌握公立學校部分，加以規劃，而讓私立學校部分自由調節，以適應社會的需求。」

▲前教長黃榮村強調當初教改提出「廣設高中大學」是針對公立學校。（圖／記者湯興漢攝）



「當年講廣設高中大學是針對公立」，黃榮村強調，當初本意是希望提升「大學淨在學率」不到18%的狀況，但政府無能力也不願調整資源投入，所以從1996年起，開始政策性的讓專科升格，其中大部分是私立，從1996年到2000年，短短4年間大學和學院的總數從67爆增到127所。

黃榮村說，從1998年開始，台灣出生人口已經開始下降，但大家卻沒被嚴肅看待，甚至在隔年的1999與2000年，仍大規模將40多所私立專科升格為學院，這是大選亂承諾的結果，當時社會觀念也推波助瀾，導致現在後果，「國民黨跟民進黨都不必講和自己沒關係。」

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴指出，四一○教改的年代，台灣的大學生淨在學率的確比經濟合作與發展組織（OECD）國家低，在教育部主導下，那時的確有廣設高中、大學的共識，但當時沒有任何單位提出20年後台灣人口預測數據，僅說未來設校培育人數要符合企業界需要，只能說現在狀況是當時大家造成的共業。

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