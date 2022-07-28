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教部通過永達退場基金墊付　逾百教職員工可拿回5千多萬

▲▼受到少子化衝擊，永達技術學院2014年8月停辦。（圖／翻攝自GoogleMap）

▲受到少子化衝擊，永達技術學院2014年8月停辦。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者許敏溶／台北報導

永達技術學院在2014年8月6日停辦，但卻積欠教職員工相關費用，公益董事會上任後積極盤點，向教育部申請退場基金墊付學校教職員工公保超額年金、離退慰助金等費用，教育部今（28日）宣布，審議通過永達申請退場基金墊付案，總計將墊付5158萬元，超過百位永達前教職員可獲得相關費用，將在審查通過後盡速撥款至個人帳戶。

永達技術學院在2014年8月6日停辦，學校法人第17屆董事會因違反私立學校法相關規定，經教育部向屏東地方法院聲請解除，在今年1月14日核定該法人解散，另依私立學校法重新組織第18屆公益董事會。

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為維護教職員工權益及校產公共性，公益董事會上任後，即盤點學校積欠教職員工公保超額年金及前董事會承諾離退慰助金等費用，辦理財務、不動產等查核作業，並積極維護校園安全等事項，由教育部在去年10月修正「大專校院轉型及退場基金補助及融資要點」，新增受理墊付項目，學校法人經教育部核定解散後可申請退場基金墊付公保超額年金、離退慰助金等費用。

▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部今天通過永達技術學院申請退場基金墊付案。（圖／記者許敏溶攝）

教育部指出，永達公益董事會提出申請墊付經費，今天召開「大專校院轉型及退場基金管理會」，審議通過永達墊付經費申請案，後續由董事會在清算完結前將墊付款項繳回基金，而教育部將持續協助公益董事會，處理學校財產清算及賸餘財產歸屬事宜，以維校產公共性。

教育部進一步說明，永達公益董事會為申請退場基金墊付學校教職員工公保超額年金、離退慰助金等費用，共聯繫141位永達前教職員工，其中114位同意簽署債權確認書，將在審查通過後盡速撥款至個人帳戶，另外27位因對於債權內容有意見而未簽署者，相關款項將提存法院。

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