少子化衝擊12大學停辦停招　學者：退場潮剛開始「8年內再倒40校」

▲少子化衝擊，台灣首府大學從111學年起全面停招。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／專題報導

少子化海嘯衝擊私校招生，1990年代台灣每年出生人口超過30萬人，之後一路下滑， 2008年首度跌破20萬大關；但同一時間台灣正進行教育改革，「廣設大學」政策讓國內大專校院數量一度高達160所。截至今年7月為止，全台已有11所大專校院停招或停辦，專家更預估未來8年將有超過40所大專校院將退場。

根據教育部最新公布「111-126學年度各教育階段學生數預測報告」資料，預測111學年起，大一學生數將超越高中學生生源，出現黃金死亡交叉。全國私校工會理事長尤榮輝分析，依照目前狀況，未來8年至少40所大學退場，甚至更糟。

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由於廣設大學關係，全台最多曾有超過160所大專校院，但已8所學校停辦，包括高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院、蘭陽技術學院（111學年度起）；另中州技術學院、和春技術學院、大同技術學院、台灣首府大學（111學年度起）共4校已停招。

長期關注高教議題的靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴指出，20年前在教育部主導下，的確有廣設高中、大學的共識，但當時從來沒有任何單位提出20年後台灣人口預測數據，當時每年仍有超過30萬人出生，現在竟剩下16萬人，所以只能說現在狀況，是當時大家造成的共業，加上少子化衝擊造成。

尤榮輝則從學生數分析，110學年度的高中生約63萬人，根據教育部推估，115學年度高中生將減至55.2萬人，而大專生在118學年度將減至104.8萬人，比110學年度的118.6萬人大減13.8萬人或11.6%，通常家長及考生選校都是「先公後私」，先一般大學、再選技職院校，預估118年度私立大專學生僅剩59.5萬人，比110年度的73.2萬人減少13.7萬人。

尤榮輝說，若以目前生師比21.88計算，8年間將有超過6000名教師失業，大約有40所學校將會不支倒地，這是比較粗略估算，「有可能比這個更慘」，招生不好的後段私校將會加速退場，就算現在是中段班也會受到波及。

「至少未來8年是高教陣痛期」，尤榮輝直言，在少子化衝擊下，高教退場的陣痛期將從現在持續到118年，這將是高教是重新洗牌的陣痛期，辦學不佳或無心辦學的私校，將會退出高教市場，但能存活下來的大學，表示辦學的韌性是足夠，也代表有相當競爭力，所以政府對於118年後剩下的大學，現在就要思考，如何調整對環境的限制，或者法令制度上調整。

最新一所被列入停招學校的是位於台南市的台灣首府大學，由於財務持續惡化，且經教育部實地訪查發現學校已無法維持教學品質，要求該校自111學年度起停止各學制全部班級招生。

▲台首大被教育部勒令從111學年度起全面停招。（圖／台首大提供）

台灣首府大學仍有300多名學生，教育部表示，會尊重學生的意願，協助分發到鄰近同性質、同系科的校系。但校方作法引發學生不滿，台首大學生自救會長、幼教研究所學生陳建良說，得知學校將全面停招消息心情「很錯愕」，有些同學則很生氣，全面停招衝擊很大，尤其今年才剛進台首大的33名的研究生，「現在怎麼轉學？」

任教於某私立大學的不具名教授說，由於學生越來越少，老師得肩負起招生責任，且部分系所因此停招或減招，校方也使出一些「小動作」逼退老師，或是「私下跟老師溝通」開出條件請對方優退或離開，老師之間也會「互相角力」，避免成為先被踢走的那一個。

教育部指出，從教育部的推估資料，118學年度大專校院學生數應為97.6萬人，而部分學校型態可能發展為小而美經營模式，所以退場學校數，無法僅根據學生人數變動進行估算。

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