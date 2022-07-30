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歡慶70週年！「金酒吧」快閃華山　邀民眾嗨一「夏」

▲金門酒廠在華山推出限定酒吧，除了推出金門高粱酒風味特調飲，還邀請歌手開唱，8／28以前每個週末都會有不同驚喜（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

溫柔富有靈魂的唱腔，最辣金曲新人黃瑋昕，受邀出席《KK Bar金酒吧》，夏季限定快閃派對。歌手Haezee黃瑋昕表示，「金酒吧推出的8款金門高粱調酒，蠻符合現在年輕人喜歡多樣化嘗鮮，就不是只是單純的品高粱酒這樣子」，她提到，「這裡就是文藝氣息很重的地方，一個富於文藝感的空間，再加上酒的這種衝擊很讚。」

▲▼金門酒廠,KKBAR,金酒吧,七十周年策展區,金門高粱特調酒,Haezee,AR互動,聯名商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲金門酒廠70週年快閃華山，歌手Haezee黃瑋昕出席獻唱。（圖／記者姜國輝攝）

金門酒廠歡慶70週年，推展品牌年輕化，在華山文創園區舉辦夏季限定快閃《KK Bar金酒吧》，集結金門高粱酒，推出8款「人生轉烈點」高粱酒特調，及特色美食，AR體驗的策展空間，更帶您一探中式白酒及金門酒廠歷史，拍美照還有多款高粱酒特調可以品嚐。

▲▼金門酒廠,KKBAR,金酒吧,七十周年策展區,金門高粱特調酒。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼金酒吧8款風味高粱酒特調，「人生轉烈點」打破民眾對高粱酒既定印象。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼金門酒廠,KKBAR,金酒吧,七十周年策展區,金門高粱特調酒。（圖／記者姜國輝攝）

民眾只要掃描QR code，就可以進行遊戲，解謎成功，現場可以免費兌換一杯金門高粱調酒，民眾表示，「酒精濃度還蠻順的喝起來蠻舒服的」，另一位民眾也表示，「來這裡蠻放鬆的，也不會這麼擁擠，很Chill的感覺，以前認為金門高粱酒就是爸爸們在喝的酒，或是那個女兒釀之類的，覺得這次滿新奇的，有驚喜的感覺。」

▲▼金門酒廠,KKBAR,金酒吧,七十周年策展區,金門高粱特調酒,Haezee,AR互動,聯名商品。（圖／記者姜國輝攝）

▲現場設置AR策展區，玩遊戲解謎成功就可以免費兌換一杯金門高粱酒特調。（圖／記者姜國輝攝）

金門酒廠更跨界與台灣當代藝術家董陽孜，推出「70如金」紀念珍藏酒款，還有以金門高粱酒為基底調香的特殊款香水，以及INF聯名潮款T-shirt，即日起到8／28，週週都有不同主題，父親節當週帶爸爸來，可以獲得一杯免費58度Shot，接下來還會邀請裝咖人Live演出，以及金馬影后陳淑芳壓軸登場，炎炎夏日就要陪你嗨翻一「夏」。

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