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誰說爽買「歐美日韓高端保養品」一定要靠代購！88節及七夕到iGLAMOUR再享限定優惠

▲▼ 父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）

▲「iGLAMOUR愛・迷人」義大店占地120坪，動線清楚，逛起來格外舒服，半開架式的自主購物空間，正滿足喜歡帶著挖寶心態邊試邊逛的潮世代！

消費中心／綜合報導

已經有2年多時間無法出國玩樂採買，本來預期今年年中就可以飛出國過七夕或父親節，也正式宣告破滅。沒關係，其實在台灣一樣可以享受彷彿在機場購物的絕佳樂趣！位於高雄，占地最大的全台最大一站式購足美妝服務專門店「iGLAMOUR 愛・迷人」，不用特地飛出國，一秒就能讓你購足來自全世界超過20個以上國家的熱門美妝品牌！即日起～8/16，「iGLAMOUR 愛・迷人」更推出「盛夏美妝樂購派對」，原本就讓人通通都想帶回家的價格，更祭出多重好禮以及抽獎等活動，VIP更有專屬優惠。

2021年開幕的「iGLAMOUR 愛・迷人」選品匯集歐美日韓20國百大品牌，從時髦亮眼的彩妝品項、增加生活質感的療癒香氛到極致呵護的保養、髮品等品牌一應俱全，可說從頭到腳全包。同時，「iGLAMOUR 愛・迷人」也主打「全台最大的香氛殿堂」，店內集結全球知名熱門香水品牌，從普遍的花果香調到經典迷人的木質調，強調無論男生女生都能選到符合自己性格，以及針對不同場合的名牌香氛！一站式的美妝專門服務店，如今也成為南台灣潮世代不定期朝聖、補貨的美妝殿堂！

此外，保養控來到這裡，說什麼都要拿出卡刷的全台獨家品牌，包括被韓國歐膩口耳相傳的高人氣植萃療癒系保養品牌FEMMUE、由好萊塢明星Gwyneth Paltrow加持的美國保養品牌JUICE BEAUTY、來自澳洲的天然植萃淨化科技領導品牌SENSORI+，以及號稱法國女人都用過的法國肌膚保養專家品牌algologie，不用苦苦等代購，在「iGLAMOUR 愛・迷人」就能整組帶走。既是平日不可錯過的獨家，趁著「盛夏美妝樂購派對」更要把握限時優惠。

▲▼ 父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）

▲來自韓國的「FEMMUE」，甫推出就以天然植萃打造一系列護膚品項，從此風靡日韓。不僅得到日本美容雜誌強烈推薦，在小紅書上也擁有極高人氣。其概念強調「天然花癒系」護膚保養，以東方玫瑰山茶花為核心，即使是敏感肌也能使用山茶花富含的養顏美肌成分，「煥亮賦活維他命C精華」亦是FEMMUE長期熱賣的主打商品。

▲▼ 父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）
▲來自歐洲法國的algologie有「小拉娜」之稱，主打獨家以algo4®技術提取四大明星海藻成分，並打造一系列超強保水聖品，過去是歐洲長年熱銷的超強保濕聖品，現在是法國人人手一瓶的國民品牌，由於品牌積極透過豐富的礦物質及活性元素，協助提高保濕力及水循環，在小紅書也有「藍血瓶」之稱。近來常待冷氣房的女孩們，若有保濕需求，「超潤透亮保濕前導精華液」可說也是此次「盛夏美妝樂購派對」的必敗品項。

▲▼ 父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）
▲來自澳洲的SENSORI+，從澳洲的自然環境中汲取靈感，主要選用調和澳洲天然植物精油，並將此純淨注入到產品中，為肌膚帶來植萃淨化，讓乾淨清爽的毛孔從此深呼吸。值得一提的是，「植萃空氣淨化香氛噴霧」更是SENSORI+以最安全的香氛配方、不含人工合成香精，獻給死忠粉絲或質感族群的特色禮物。

▲▼ 父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）
▲來自美國加州的天然果汁抗氧奇蹟保養品牌JUICE BEAUTY，就連美國巨星瑪丹娜也大表支持！品牌強調以安全、高效、健康為訴求，主打成分中皆以富含抗氧化物和維生素的植物原汁(果汁)代替原本的水，且不含任何化學成分、防腐劑、人工色素及香料，以100%天然成分累積高端客群的好感。無論國內外，最受歡迎的主打商品即是「白金駐顏A醇抗皺精華」，現在不用出國就能在「iGLAMOUR 愛・迷人」買起來！

不只擁有多個全台獨家品牌，「iGLAMOUR 愛・迷人」更透過開放式試妝台，讓民眾放心試妝，與好姐妹一起討論合適妝容，免擔心買回家後才發現不適合自己的窘境。若因應疫情不想使用試用品，現場更有智慧型AR試妝機，還能更方便比較不同妝感，使用的民眾甚至比實際試妝還多更多！一旁的肌膚檢測儀也能讓民眾測試目前肌膚的分數，一旦發現最近膚質太乾或太油，馬上就能在現場採購「搶救膚質大作戰」的救火保養品！

▲▼ 父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）

▲「iGLAMOUR 愛．迷人」義享店占地超過400坪，現場還有專業美容顧問提供諮詢，包括免費預約的修眉服務、免費的肌膚/頭皮檢測，若是彩妝新手，更可以詢問美容顧問，讓專業的他們傳授上妝的步驟和撇步！

近日接連迎來七夕情人節和父親節，對於節日規劃還沒有頭緒的人，不妨安排一趟「iGLAMOUR 愛．迷人」世界美妝之旅，看著全店多到讓人不知如何下手的美妝品牌，也可以根據「iGLAMOUR 愛・迷人」最近的銷售排行選起來！

▲▼ 父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）

▲▼這個父親節，就幫平日懶得保養的爸爸準備一套療癒保養組合！來自日本的專業男性保養品牌BULK HOMME（上圖），主打清爽保濕，凡購買本客 BULK HOMME潔顏霜+化妝水或潔顏霜+乳液，活動價1,599元 (原價2,138元)。國際知名男性保養配方LAB SERIES（下圖），也推出潔面乳、保濕乳液加青春激活露的多功能基礎系列組合（原價3,360元，活動價2,080元），以適合爸爸的「簡單保養」照顧他們的面子問題。

▲▼ 父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）

▲▼ 父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）

▲▼和情人分享一樣的香氣，可說是最甜蜜又私密的放閃舉動！一向以大膽俏皮著稱的MOSCHINO（上圖），祭出香甜活潑的「熊芯未泯2女性」，以及男女都會喜愛的溫潤木質調「TOY BOY淡香精」，活動價30ml、1150元/50ml、1690元/100ml、2150元。最為經典的VERSACE（下圖），也有默契地為有情人推出「狄倫 淡藍女性/正藍男性淡香水」，女香聞起來清涼性感，男香則有地中海般的清新氣息，活動價100ml、2450元/100ml、2460元。

▲▼父親節,88節,七夕,情人節,暑假,獨家,義大世界,iGLAMOUR。（圖／品牌提供）

看準想收的獨家品項和組合了嗎？即日起～8/16的「盛夏美妝樂購派對」，別錯過easy就能達標的「超值滿額贈」，消費滿2000元，就能把咖啡杯美妝蛋、菲蘇德美洗沐三件組、iGLAMOUR迷人帆布袋「三選一」帶回家。8/16前，上iGLAMOUR官網，輸入基本資料就可參加抽獎，每天都可抽一次，超過1000個以上的美妝好禮，天天抽、中獎機率愈高！VIP會員在這個期間，也可以特別挑週三（8/3、8/10）到店消費或來電訂購，當日即享「消費點數雙倍送」的優惠。不僅賺到禮品和點數，來自「iGLAMOUR 愛・迷人」的質感香氛、保養品，更要讓老爸與情人收到禮物時心花怒放。


iGLAMOUR 愛•迷人- 一站式購足美妝服務專門店
義享店
804 高雄巿鼓山區大順一路115號2樓C區
07-5578898

義大店
840 高雄市大樹區學城路一段12號B區B1(羅馬天幕噴水池旁)
07-6569639

iGLAMOUR 蝦皮官方旗艦店
https://shopee.tw/iglamour
 

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