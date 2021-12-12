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挖出30年前爆帥軍照　「地表最強副總」曝金門高粱不醉祕方

【光陽電車赴金門3】挖出30年前爆帥軍照　「地表最強副總」曝金門高粱不醉祕方

▲光陽執行長柯俊斌於金門服役，不論是露齒笑或歪頭，都是時下最流行的拍照姿勢。（柯俊斌提供，下同）

圖文／鏡週刊

光陽電動機車品牌IONEX插旗金門，派出最懂當地的執行長柯俊斌負責操盤。首度曝光，30多年前在太武山下的服役英姿，舉手投足全是時下最潮拍照姿勢，他更自爆長年跑業務的不醉祕方，「喝高粱酒前先喝全脂牛乳，讓胃部形成保護膜，比較不會醉。」

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「這就是太武山的毋忘在莒，我在山下服役18個月，照片裡的這些人都是職業軍官，唯獨我是最低級的預官。」深怕外界不解金門風情，柯俊斌逐一解說照片裡所有細節，興致一來更自嘲「低級」，當時的他是義務役預官。

【光陽電車赴金門3】挖出30年前爆帥軍照　「地表最強副總」曝金門高粱不醉祕方

為了IONEX金門換電站啟用記者會，柯俊斌翻箱倒櫃花了3天，才找到30多年前泛黃的軍旅照片。當年金門戰地政務時期，軍事重地嚴格禁止拍攝，正因每張照片得來不易，讓他決定趁此大秀珍藏已久的年少英姿。

柯俊斌於2016年升任光陽執行長，此前他是車界第一位拍廣告賣車的副總經理，又被封為「地表最強副總」。本刊觀察，柯俊斌身體留著廣告拍攝的基因，或站或靠，露齒笑或歪頭都是他的招牌姿勢，這也是時下最流行的拍攝手法。

【光陽電車赴金門3】挖出30年前爆帥軍照　「地表最強副總」曝金門高粱不醉祕方

提及軍旅生活，柯俊斌不聊部隊甘苦談，自爆服役期間返台次數高達6次。「以前在金門當兵，服役一年才能回台灣，但我回去6趟，一次返家，一次去陸總部洽公。」至於其他4次？他自豪說，「那是榮譽假。」

至於印象最深的是，退伍時背著一打高粱酒返台，「我留了半打沒有開封，直至4、5年前才開始喝，風味甚佳。」他不禁大笑說，當時拿民國72年高粱酒分國小同學喝，好喝到問我還有沒有。


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