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東森購物網父親節商品狂殺38折起　保健食品、3C、機能休閒衣受歡迎

東森購物網父親節商品狂殺38折起（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「爸氣付清節」精選潮流3C、電鬍刀、男士保養等熱門送禮商品，優惠下殺38折起。（圖／東森購物網提供，以下同）

消費中心／台北報導

父親節即將到來，東森購物網即日起推出「爸氣付清節」活動，優惠商品下殺38折起，同時主打三重好康優惠，全站消費挑戰任務拿$1,164、每日00:00搶限量折價券，包含50～520元不等全站商品折價券，以及訂單滿2,888元可參加抽獎一次，100%中獎率，獎項最高88枚樂透金、88枚東森幣、88元折價券。

父親節送禮，怎麼買才能送進爸爸的心坎裡，根據東森購物網統計，蛋糕、刮鬍刀、男性保健品是萬年不敗的安全禮物，休閒用品、健康家電近年也受青睞，觀察2021年前5大父親節禮物銷售趨勢，以3C商品最受歡迎，例如手機、小米手環及電玩遊戲等，其次是「健康」導向的禮物，如按摩椅、血壓計、體脂計等健康家電，保健產品以維生素B群、鹿茸、益生菌、酵素等機能性為主；近年來戶外運動、健身風氣興起，吸濕排汗、涼爽衣等機能性男性外出服，以及標榜新材質的機能休閒鞋，也成為父親節送禮新概念。另外，男性保養意識抬頭，近年來男士保養系列商品業績飆升，今年各大化妝品牌紛推出男士保養系列，除了男性洗面乳，還有乳液、控油產品。

東森購物網父親節商品狂殺38折起（圖／東森購物網提供）

▲刮鬍刀是不少人的父親節禮物首選。

東森購物網「爸氣付清節」推薦多項父親節好禮優惠，其中，電鬍刀是許多消費者心目中的送禮首選，又以德國百靈、飛利浦、國際牌三大品牌為熱銷品牌，首推飛利浦奢想系列電鬍刀，優惠價24,136元，官網登錄再送夏普42型電視，加碼隨貨送白蘭氏養蔘飲，送完為止，另登記送樂透金2,500元，還可再抽萬元洗碗機；Apple Watch S7 GPS 41mm 藍色鋁金屬錶殼+深邃藍色運動錶帶，優惠價9,888元；周杰倫代言的1MORE ComfoBuds Mini 迷你豆真無線降噪耳機，優惠價2,790元；保健食品推薦華陀天官靈芝龜鹿精3盒+黑棗精3盒，東森獨賣價2,980元；針對「愛面子」的爸爸則推薦wellness+盛燦男士迅速煥采緊緻修護精華液30ml 2入組，優惠價1,458元，熱銷明星商品Calvin Klein ck free男性淡香水，優惠價688元，7/29～8/12全家超取還送全家購物金25元。

選購禮物若還沒有靈感，也可參考東森購物網公布今年1～6月「暢銷商品排行TOP100」，銷售品牌冠軍仍以高單價3C的Apple系列領先，熱賣手機第一名為iphone13 128G，賣逾1萬支，締造約3.4億業績；銷售量則由萬歲牌堅果拿下冠軍，上半年狂賣600萬包堅果，十分驚人。前百大熱銷商品中，美容保健商品佔了一半，華陀鴕鳥龜鹿精、妍美会日本專利激活再生安瓶、妍美会專利葉黃素滋養倍效膠囊拿下熱賣品前三名，也反應在疫情影響下，民眾更注重身體健康，並挑選保健食品作為父親節禮物。

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