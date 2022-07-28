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社會 社會焦點 保障人權

時尚女竟是自吃白喝妹！爽嗑米其林大餐　夜店開喝搭小黃全賴帳

▲▼大餐,美食。（圖／免費圖庫pixabay）

▲魏女到米其林餐廳吃大餐還外帶，又在夜店狂飲調酒，結果都賴帳不付錢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

魏姓女子去年和男性友人相約到文華東方酒店用餐，吃飯加上外帶餐點消費2萬7千多元，離開時向飯店人員表示，男性友人尿遁了，她2天後再來付帳，卻一去不回，之後又到台北東區知名夜店，狂點了7千7百多元的調酒，也是雙手一攤「沒帶錢」，還跳車拒付335元計程車資，白吃白喝賴帳共3萬5千多元，台北地檢署28日依詐欺等罪提起公訴。

20多歲的魏姓女子打扮入時，2021年8月19日中午到曾連續獲得米其林一星的文華東方酒店雅閣餐廳消費，現場吃喝還預定打包外帶，總共吃了2萬7千多元後，向服務人員表示，同行的男性友人說去上廁所，結果都沒回來，她身上沒帶錢，希望2天後回來再付賬，服務人員姑且相信，但之後再也聯絡不上，決定提告。

檢察官收案後，調閱監視器畫面，證實當時的確1名男子陪同魏女進入餐廳，認為魏女說詞可能是真的，決定安排雙方進行和解，沒想到在協調過程中，魏女又因為9月1日到台北市東區夜店Door Shisha，不斷地點調酒，外加一些零嘴小點，喝到有點醉意後，雙手一攤稱自己沒帶錢，保證9月5日回去結清7千7百多元帳款，但又是一去不回。

2022年3月18日，魏女從中和住處附近，搭計程車到台北市復興南路附近，車子一停下來，她就開門跳車離開，運將損失335元的車資，氣炸提告詐欺，魏女一開始，當時她身體不舒服，急著要去醫院掛號，不是故意不付錢，後來又改口，稱不記得有搭過這輛計程車，檢察官根據行車紀錄器拍下魏女在路邊招車畫面等證據，連同前2次白吃白喝案件，認定魏女故意詐欺得利共約3萬5千多元，3案一併提起公訴。

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關鍵字：

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