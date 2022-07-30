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六座入圍英國最負盛名「斯特林獎」的卓越建築　淨零碳兼高質量

文／瘋設計

英國皇家建築師學會（RIBA）公佈了2022年英國皇家建築師學會斯特林獎的六座建築。該獎項是第26屆，旨在表彰英國最佳新建築，並被認為是英國建築界的最高榮譽。

這六個項目介於教育、文化和住宅建築之間，都是為永續社區利益而設計的，項目皆「展示了卓越建築改善生活的力量」。2022年斯特林獎的獲獎者將於2022年10月13日在RIBA位於倫敦的波特蘭廣場66號公佈。

RIBA總裁西蒙·奧爾福德 (Simon Allford) 讚揚了這些項目的環保方法，並解釋說：「當我們努力應對住房、能源和氣候危機時，這六個項目卻讓人有種樂觀的展望，每個項目都為應對當今和未來的挑戰提供了創新的解決方案。從主要的首都城市更新計劃，到高等教育的新願景，它們都具有共同的雄心壯志，即提供適合低碳未來的建築」。

其中4個入圍計劃，提供在正式和非正式環境中互動和學習的新空間，例如學校、學院和社區中心。其餘2個是在緊湊而復雜的場地上的新住宅開發項目，「為投資高質量、理想的城市住宅設定了基準」。

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1.霍普金斯建築師事務所設計的利物浦街 100 號 ｜100 Liverpool Street by Hopkins Architects

這個翻新項目將一座1980年代的辦公樓改造成適合21世紀的高品質、靈活的商業建築。它重新利用現有建築的方法展示了清晰的戰略思維，保留可以挽救的東西，剔除不能回收的東西，並添加必要的東西。

該建築獲得了BREEAM的「傑出」評級，是British Land第一個淨零碳開發項目。

2. Reiach and Hall Architects 福斯谷學院——福爾柯克校區｜Forth Valley College – Falkirk Campus by Reiach and Hall Architects

這套由Reiach和Hall Architects設計的三套尖端高等教育設施由庭院和開放式學習空間相連。

在內部，建築被組織成一個網格，庭院、街道、開放的學習空間和封閉的教室混合在一起，創造了一個充滿活力的學習環境...

（完整文章請看瘋設計

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