六座入圍英國最負盛名「斯特林獎」的卓越建築　淨零碳兼高質量

英國皇家建築師學會(RIBA)公佈了2022年英國皇家建築師學會斯特林獎的六座建築。該獎項是第26屆,旨在表彰英國最佳新建築,並被認為是英國建築界的最高榮譽。

這六個項目介於教育、文化和住宅建築之間,都是為永續社區利益而設計的,項目皆「展示了卓越建築改善生活的力量」。2022年斯特林獎的獲獎者將於2022年10月13日在RIBA位於倫敦的波特蘭廣場66號公佈。

RIBA總裁西蒙·奧爾福德 (Simon Allford) 讚揚了這些項目的環保方法,並解釋說:「當我們努力應對住房、能源和氣候危機時,這六個項目卻讓人有種樂觀的展望,每個項目都為應對當今和未來的挑戰提供了創新的解決方案。從主要的首都城市更新計劃,到高等教育的新願景,它們都具有共同的雄心壯志,即提供適合低碳未來的建築」。

其中4個入圍計劃,提供在正式和非正式環境中互動和學習的新空間,例如學校、學院和社區中心。其餘2個是在緊湊而復雜的場地上的新住宅開發項目,「為投資高質量、理想的城市住宅設定了基準」。

1.霍普金斯建築師事務所設計的利物浦街 100 號 |100 Liverpool Street by Hopkins Architects

這個翻新項目將一座1980年代的辦公樓改造成適合21世紀的高品質、靈活的商業建築。它重新利用現有建築的方法展示了清晰的戰略思維,保留可以挽救的東西,剔除不能回收的東西,並添加必要的東西。

該建築獲得了BREEAM的「傑出」評級,是British Land第一個淨零碳開發項目。

2. Reiach and Hall Architects 福斯谷學院——福爾柯克校區|Forth Valley College – Falkirk Campus by Reiach and Hall Architects

這套由Reiach和Hall Architects設計的三套尖端高等教育設施由庭院和開放式學習空間相連。

在內部,建築被組織成一個網格,庭院、街道、開放的學習空間和封閉的教室混合在一起,創造了一個充滿活力的學習環境...

