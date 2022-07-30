　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「剩食給我、咖啡給你」　星展挑戰募集500公斤物資減碳愛地球

▲▼星展銀行隨行車活動（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲星展銀行今（7/30）、明（7/31）兩天在信義區松高微風前廣場， 舉辦「救愛地球 募集剩食500KG星挑戰」活動，歡迎民眾把家中多餘的食材或物資帶到現場捐贈，還能免費換一杯咖啡。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

星展銀行今（7/30）在信義區松高微風前廣場熱鬧舉辦活動，發起「救愛地球 募集剩食500KG星挑戰」，倡導惜食觀念、不浪費食物，也鼓勵民眾主動捐出家中多餘的食材或物資，為環保盡一份心力，還能免費獲得一杯公平貿易豆的咖啡，吸引不少人共襄盛舉，活動開始才短短半小時就已募到罐頭、米、洗衣精等近百項物資，現場也邀請Youtuber阿滴一起參與互動，期盼號召更多人加入響應行列。

▲▼ 星展銀行隨行車活動（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼活動第一天，就吸引不少熱心民眾共襄盛舉，捐出米、調味料等民生用品，用實際行動支持減碳生活。

▲▼ 星展銀行隨行車活動（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 星展銀行隨行車活動（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

根據環保署統計，台灣平均每人每年生產約150公斤的廚餘，若用廚餘桶堆疊換算，約可堆起1萬3500座台北101的高度。星展銀行長期關注環境永續和社會議題，今起連續三個週末舉辦零剩食活動，7/30、7/31率先在松高微風前廣場登場，第一天就有許多民眾熱情參與，特地整理了家中用不到或囤積太多但保存良好的物資，帶到現場來捐贈，讓食材或民生用品可再利用，同時用實際行動支持減碳生活。

▲▼星展銀行隨行車活動（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼活動不只是捐剩食換咖啡，星展銀行希望大家一起重視剩食零浪費問題。

▲▼ 星展銀行隨行車活動（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼星展銀行隨行車活動（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼現場還有美美佈置可以拍照打卡。

▲▼星展銀行隨行車活動（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

星展銀行與大家一起重視剩食零浪費問題，落實永續並不難，民眾家中若有全新未拆封、保存期限三個月以上的米、泡麵、調味料、清潔用品、奶粉、罐頭、食用油、衛生紙等日常用品，歡迎到「星挑戰」活動熱心捐贈，除了可把握明天（7/31）兌換時段13:30～15:30，把咖啡換起來，「星挑戰大使」阿滴也會在現場與大家見面，而緊接著8/13、8/14將邀請二伯到華山，8/20、8/21邀請Fred到美麗華，一共六場活動場次目標募集500公斤剩食，將全數捐給南機場幸福食物銀行。

ET快訊
住房補助1300元搶翻！　這5縣市最熱門
「剩食給我、咖啡給你」　星展挑戰募集500公斤物資減碳愛地球
熊熊約會大蛇丸！男友視角激美　聽他交往唯一條件：實在太渺小
高雄鼠窩Day5進攻五樓！　落下恐怖蟑螂雨
滷味攤殺手相驗「臉部腐爛須驗DNA確認」　老父掩面快步離去
快訊／林智堅稱「當面被道謝」　余正煌律師回應了
一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男　網笑翻：快放生
大學倒閉潮來了！　8年內將超過40所大專校院退場

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「剩食給我、咖啡給你」　星展挑戰募集500公斤物資減碳愛地球

七夕情人節抓住她的心　東森購物網精選夯品2折起

歡慶70週年！「金酒吧」快閃華山　邀民眾嗨一「夏」

限時2天！超商大杯青茶、紅茶下殺25元　哈根達斯聯名冰沙買2送1

好神！雲端神隊友　助你工作更有效率

【廣編】異鄉人ft.萬秀洗衣店秀娥阿嬤唱饒舌　網讚：好期待的組合

生活大管家無私公開夏季節約秘方！ 省電省錢保安康

超商「週末咖啡優惠」來了！28元爽喝大杯美式　拿鐵2杯只要77元

七夕小確幸！超商獨家「超強月老卡」來了　加碼人氣巧克力第2件10元

救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨危機

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

「剩食給我、咖啡給你」　星展挑戰募集500公斤物資減碳愛地球

七夕情人節抓住她的心　東森購物網精選夯品2折起

歡慶70週年！「金酒吧」快閃華山　邀民眾嗨一「夏」

限時2天！超商大杯青茶、紅茶下殺25元　哈根達斯聯名冰沙買2送1

好神！雲端神隊友　助你工作更有效率

【廣編】異鄉人ft.萬秀洗衣店秀娥阿嬤唱饒舌　網讚：好期待的組合

生活大管家無私公開夏季節約秘方！ 省電省錢保安康

超商「週末咖啡優惠」來了！28元爽喝大杯美式　拿鐵2杯只要77元

七夕小確幸！超商獨家「超強月老卡」來了　加碼人氣巧克力第2件10元

救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨危機

她「生不出兒子」慘遭潑油燒死！女兒1封血書揭真相　送親爸去坐牢

叫名字都不理！聽媽喊這3字　胖柯基「彈跳起身」還腳麻

台達、亞洲大學合辦「生態藝術特展」　首創100%使用再生電力！

住房補助1300元搶翻「43.1萬房沒了」！額度9月用完　熱門5縣市曝

新竹縣+585！長者打疫苗拿千元禮券　好康倒數2天

詹雅雯認隨時會猝死！　被酸「要開演唱會就生病」：換你願意嗎？

輕珠寶牌超限量有蓋古典錶登台　誘小資女出手

19歲女大生凌晨驚醒　「床上濕濕的」勸1句！竟釣出一排過來人

2022桃園無菸、節酒、戒檳健走　慢活拿好禮顧健康

孫芸芸女兒戀愛了？　秀美腿「藏亮點放閃男友」…網：被甜到了

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

消費熱門新聞

超商「大杯拿鐵買1送1」連喝3天

限時2天！超商大美式28元、拿鐵39元

美式賣場抗菌去味洗衣神器特價

超商好茶2杯50元、哈根達斯冰沙買2送1

搭桃捷遊Outlet　吃喝買逛玩美拍

炎夏臭轟轟無解一噴快速除菌消臭

全聯台東旗艦店3~5樓無印良品開幕

剩食給我、咖啡給你　星展挑戰募集500公斤物資

七夕情人節　東森購物網精選商品2折起

王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋

起士控、麻糬控快看　聯名包超狂拉絲轟動全網

肯德基推「冬蔭功」香辣咔啦炸雞

快訊／全家最新發票中獎名單快看

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

更多熱門

相關新聞

推動實物愛心銀行、愛心惜食平台

推動實物愛心銀行、愛心惜食平台

台南市長黃偉哲積極推動「實物愛心銀行」與「愛心惜食平台」社會福利政策，目前將全市分為5大服務區提供實物愛心銀行服務，累積受贈愛心物資計市價4498萬858元，約383870人次受益；愛心惜食平台成立17處，自2019年至今來捐贈食材累積已達29公噸，逾15萬人次受益。

快避開！營養師曝減肥時6種NG食物

快避開！營養師曝減肥時6種NG食物

《禹英禑》收視破紀錄　女主最愛的「鯨魚」是地球的大禮物

《禹英禑》收視破紀錄　女主最愛的「鯨魚」是地球的大禮物

營養師曝「2種膳食纖維」功能不一樣

營養師曝「2種膳食纖維」功能不一樣

營養師教吃「含褪黑激素食物」，一覺到天亮

營養師教吃「含褪黑激素食物」，一覺到天亮

關鍵字：

星展銀行剩食食物惜食永續社會企業ESG

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

台北大雨中　網友回報哀號一片

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

蕾菈將「離開台灣」回家時間點曝！

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

為見亡父觀落陰！女星地府「拒翻生死簿」

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面