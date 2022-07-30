「剩食給我、咖啡給你」　星展挑戰募集500公斤物資減碳愛地球

▲星展銀行今（7/30）、明（7/31）兩天在信義區松高微風前廣場， 舉辦「救愛地球 募集剩食500KG星挑戰」活動，歡迎民眾把家中多餘的食材或物資帶到現場捐贈，還能免費換一杯咖啡。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

星展銀行今（7/30）在信義區松高微風前廣場熱鬧舉辦活動，發起「救愛地球 募集剩食500KG星挑戰」，倡導惜食觀念、不浪費食物，也鼓勵民眾主動捐出家中多餘的食材或物資，為環保盡一份心力，還能免費獲得一杯公平貿易豆的咖啡，吸引不少人共襄盛舉，活動開始才短短半小時就已募到罐頭、米、洗衣精等近百項物資，現場也邀請Youtuber阿滴一起參與互動，期盼號召更多人加入響應行列。

▲▼活動第一天，就吸引不少熱心民眾共襄盛舉，捐出米、調味料等民生用品，用實際行動支持減碳生活。

根據環保署統計，台灣平均每人每年生產約150公斤的廚餘，若用廚餘桶堆疊換算，約可堆起1萬3500座台北101的高度。星展銀行長期關注環境永續和社會議題，今起連續三個週末舉辦零剩食活動，7/30、7/31率先在松高微風前廣場登場，第一天就有許多民眾熱情參與，特地整理了家中用不到或囤積太多但保存良好的物資，帶到現場來捐贈，讓食材或民生用品可再利用，同時用實際行動支持減碳生活。

▲▼活動不只是捐剩食換咖啡，星展銀行希望大家一起重視剩食零浪費問題。

▲▼現場還有美美佈置可以拍照打卡。

星展銀行與大家一起重視剩食零浪費問題，落實永續並不難，民眾家中若有全新未拆封、保存期限三個月以上的米、泡麵、調味料、清潔用品、奶粉、罐頭、食用油、衛生紙等日常用品，歡迎到「星挑戰」活動熱心捐贈，除了可把握明天（7/31）兌換時段13:30～15:30，把咖啡換起來，「星挑戰大使」阿滴也會在現場與大家見面，而緊接著8/13、8/14將邀請二伯到華山，8/20、8/21邀請Fred到美麗華，一共六場活動場次目標募集500公斤剩食，將全數捐給南機場幸福食物銀行。