新北公共托老中心提前達標！　侯友宜：年底有望增至70間

▲新北公共托老板橋、汐止、中和三家聯合開幕記者會。（圖／新北市政府提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

因應超高齡社會來臨，新北市衛生局陸續建設公共托老中心。新北市長侯友宜今（29）日出席板橋、汐止、中和3間日照中心開幕儀式，他提到，市府已完成4家日間照顧(公共托老)中心，達成安居樂業、在地老化的願景，希望年底能增加至70間。

侯友宜指出，新北市的長輩已經將近66萬人，當年他特別提出，在任內要辦到60間的日間照顧中心，今天已經達標，而且達到64間的日照中心，謝謝民間團體的支持，往後會繼續努力，希望能夠在年底之前有機會能夠達到70間。

侯友宜說，板橋玩學樂園、中和康齡家美、汐止幸扶日照，除提供基本個別化專業跨領域之日常照顧外，還在照顧中融合了旅遊元素並帶入現代科技理念提供智能化照護管理，隨時掌握長輩健康狀況，日常課程活動提供長輩自主選課，多樣化的學習能夠更有趣的參與其中。

侯友宜今特別化身為「友誼照服員」，協助長輩完成攀岩復健運動、打地鼠遊戲闖關、穿戴護具體驗智能運動設施訓練手眼協調活動筋骨。

侯友宜指出，台灣人口老化快速，新北市老年人口尤為全台之冠，平均每月增加近3,000人。據衛福部統計，國人平均餘命80.8歲，然健康平均餘命72.3歲，有長達8年處於失能或失智狀態，通常由家人肩負照顧責任。不僅個人沒有生活品質、尊嚴，對家庭及國家財政極大壓力。正因為情勢嚴峻，更須要嚴肅面對，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

衛生局長陳潤秋說明，未來將持續透過公私協力方式在114年完成百家社區長照機構之願景，並持續連結醫療專業團隊投入照顧網絡建置，推動周延且高可近性的醫養設施，以期在115年超高齡社會來臨時，完善整體社區照顧模式，用心守護新北市每位長者，讓本市長者能夠在地安老。