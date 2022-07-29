林佳龍要侯友宜「做好做滿」　葉元之笑：知道自己選不上？

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今表示，新北市長侯友宜應該說清楚連任後會不會在2024年參選總統，要求侯友宜連任後做好做滿。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，自己笑到不行，林佳龍說他有信心贏得新北市長選舉，但又要求侯友宜後做好做滿，這句話簡直邏輯錯亂、充滿矛盾，林佳龍知道自己在講什麼嗎？

葉元之表示，如果林佳龍有信心會贏，那侯友宜就不會連任，自然就不會有連任後去選總統的問題。所以林佳龍就是對自己沒信心，覺得選不上，或者說他根本就是選假的，目的是敗選後入閣當行政院副院長。

葉元之指出，林佳龍為了取悅蔡英文，想要立戰功在敗選後入閣，他這次選舉一定會不斷逼問侯友宜要不要選總統的問題，但只會讓自己在選戰中變成小丑，這也可以看出林佳龍為了做官，做再多醜事都不怕。

葉元之說，請林佳龍先承諾，為了證明自己是選真的，敗選後就像姚文智一樣退出政壇，不要入閣，如果不敢，就是擺明選假的，那也沒資格要求別人做什麼承諾。

葉元之嗆，大家都看得出來林佳龍是選假的，他已經宣布參選20天了，行程少到可憐，每天不是在見蘇貞昌，就是在見民進黨市議員。他今天又跑來新北市議會，在市議會跟同溫層綠營新北市議員取暖。林佳龍是覺得反正選不上，天氣那麼熱，就不用去外面曬太陽了？「我真的沒看過這麼懶的參選人」。

葉元之再說，林佳龍還好意思再來新北市議會，他在2月份曾來過新北市議會參加民進黨幹部交接，當時他就在新北市議會宣示，「一定不會參選新北市長」，事隔5個月，林佳龍再來新北市議會，已經成為民進黨新北市長候選人，所以新北市議會就是林佳龍的照妖鏡，讓外界清楚看到他的謊言及沒有誠信，根本是蘇貞昌2.0。