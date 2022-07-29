　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林沿海屢遭偷倒廢棄物　台西警開出比去年多739件紅單

▲雲林離島工業區麥寮後安海堤旁高灘地廣達30公傾，警方查獲該處遭傾倒約6車次廢土，全案移送雲林地檢署偵辦在案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林離島工業區麥寮後安海堤旁高灘地廣達30公傾，警方查獲該處遭傾倒約6車次廢土，全案移送雲林地檢署偵辦在案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林沿海鄉鎮不少閒置魚塭及農地無人使用，竟有不法業者覬覦荒地，動起歪腦筋，將廢土或廢棄物偷倒人煙稀少之處，不僅對環境造成破壞也造成汙染，影響國土安全，台西警分局祭出鐵腕，今年度相關之道交條例取締案件高達883件，近期更查獲該處僅遭傾倒約6車次廢棄物，全案移送雲林地檢署偵辦。

台西警分局將取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物列為重點工作，不定時編排交通稽查勤務，加強夜間巡守，雲林縣以往海線遭倒廢土較為嚴重，但從去年下半年開始雷厲風行以行政手段強勢干預後，有效打擊廢土傾倒。

▲雲林離島工業區麥寮後安海堤旁高灘地廣達30公傾，警方查獲該處遭傾倒約6車次廢土，全案移送雲林地檢署偵辦在案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局於轄區內，自2022年1月統計迄今，已取締違反廢棄物刑事罰法案件計7件9人、行政裁罰共27件，違反道路交通管理處罰條例違規告發共計883件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計自2022年1月迄今，已取締違反廢棄物刑事罰法案件計7件9人、行政裁罰共27件，違反道路交通管理處罰條例違規告發，包含拒磅、超載、未依規定使用專用車廂、車斗、裝載滲漏、飛散、掉落等共計883件，比去年同期144件相比共增加739件。

台西警分局指出，去年下半年迄今雲林離島工業區麥寮後安海堤旁高灘地並無30公傾遭傾倒廢土之情事，近期查獲該處僅遭傾倒約6車次且立即遭本分局查緝到案，移送雲林地檢署偵辦在案。

▲雲林離島工業區麥寮後安海堤旁高灘地廣達30公傾，警方查獲該處遭傾倒約6車次廢土，全案移送雲林地檢署偵辦在案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局於轄區內，自2022年1月統計迄今，已取締違反廢棄物刑事罰法案件計7件9人、行政裁罰共27件，違反道路交通管理處罰條例違規告發共計883件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

分局長黃念生表示，取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物為當前重點工作，警方與環保局展開聯合攔查作業，誓言守護國土，針對重大特殊環保案件本分局將報請雲林地檢署專責小組指揮偵辦。同時呼籲民眾，千萬不要貪圖利益而提供土地讓不法業者傾倒廢棄物，不但危害環境也會觸犯刑責。

警方敬告業者勿心存僥倖，並宣導民眾只要發現有疑似載運或棄置廢棄物，可向環保局檢舉或撥打110報案，共同打擊不法。

▲雲林離島工業區麥寮後安海堤旁高灘地廣達30公傾，警方查獲該處遭傾倒約6車次廢土，全案移送雲林地檢署偵辦在案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西警分局於轄區內，自2022年1月統計迄今，已取締違反廢棄物刑事罰法案件計7件9人、行政裁罰共27件，違反道路交通管理處罰條例違規告發共計883件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來...親友以為太會買

►雲林+558　確診死亡個案未完整接種疫苗達65%

►西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重好兄弟...體現悲天憫人精神

►好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜　專家曝禁忌：避成替死鬼

►2022世界警消運動會　雲林勇消陳嘉弘硬舉265kg破大會紀錄

ET快訊
蕭淑慎認「癌細胞轉移肝臟」　吃藥吃到變樣
嗆林智堅一戰成名卻發文「切割」？　律師：政治壓力空前大
未來一周「三階段變天」　這3天雨勢最猛
理工科畢業領47K！他「日做10小時↑」崩潰：時薪比手搖店低
連靜雯遭「幽靈老公」詐418萬　騙徒只願吐還1／5
獨／台姐選美皇后「下半身」瞬間秒殺　她低胸換裝開直播
快訊／台糖工安意外！勞務工跌「2米深」飼料桶　無生命跡象
林智堅「國片演天兵」被挖！同框大咖男星

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重機騎士解放雙手！隧道飆27秒還比YA　後座女加碼給「愛心」

滅絕恐龍！從鍵盤走進法庭　國民法官震撼全紀錄

肉桂樹突連7天「尿尿」！水電老師傅也看傻　屋主笑：新打卡景點

連靜雯遭「幽靈老公」詐418萬　騙徒只願吐還1／5還要等他出獄

獨／台姐選美皇后「下半身」瞬間秒殺　鏡頭前⋯她低胸換裝開播　

快訊／台糖工安意外！勞務工跌「2米深」飼料桶　無生命跡象搶救中

煮飯忘了2動作...整排店面全燒光　印尼小吃店闆娘下場慘曝

獨／槍手畫面曝！處決滷味老闆逃山區人間蒸發　看到他快報警

金門首例！剛蓋好透天厝被迫搬移　屋主斥巨資請專家90度「搬家」

雲林沿海屢遭偷倒廢棄物　台西警開出比去年多739件紅單

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

重機騎士解放雙手！隧道飆27秒還比YA　後座女加碼給「愛心」

滅絕恐龍！從鍵盤走進法庭　國民法官震撼全紀錄

肉桂樹突連7天「尿尿」！水電老師傅也看傻　屋主笑：新打卡景點

連靜雯遭「幽靈老公」詐418萬　騙徒只願吐還1／5還要等他出獄

獨／台姐選美皇后「下半身」瞬間秒殺　鏡頭前⋯她低胸換裝開播　

快訊／台糖工安意外！勞務工跌「2米深」飼料桶　無生命跡象搶救中

煮飯忘了2動作...整排店面全燒光　印尼小吃店闆娘下場慘曝

獨／槍手畫面曝！處決滷味老闆逃山區人間蒸發　看到他快報警

金門首例！剛蓋好透天厝被迫搬移　屋主斥巨資請專家90度「搬家」

雲林沿海屢遭偷倒廢棄物　台西警開出比去年多739件紅單

夏天就是要吃芒果！網友最愛的十大剉冰配料　芋頭排名第三位

訂「40貫飯捲」卻惡意放鳥！店家心痛當廚餘丟掉　咖啡廳也曾受害

陳時中曝父親取名意義　自豪「疫情期間從不因政黨色彩偏頗」

被14歲老貓貼心到！板橋里長在辦公室設認養站　幫牠們找家最快樂

他搬家突背痛！看骨科「找不到病因」　醫1念頭揪癌王

「60封履歷沒一個能用」！面試官曝求職者「被刷掉」原因

好神！雲端神隊友　助你工作更有效率

國營最低薪！台鐵產工斥國恥「爭取加薪5千」　別讓員工死心　　

美通過晶片法案　經部：樂見台廠全球佈局獲在地資源挹注

外資大買132億買進這十檔！台股站上萬五　三大法人買超141.84億元

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

獨／處決滷味老闆逃山區人間蒸發　槍手畫面曝

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

高雄鼠窩Day4攻進4樓！　恐怖B1先抽風24hrs

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

BMW男疑開自動駕駛全車爽睡　網嚇：醒來另個世界

站哨不見人！阿兵哥跑回寢室爽睡　下場慘了

她進口鼠尾草「30倍出售」　2年買房置產

哈士奇害騎士撞翻多處骨折　飼主被要求付26萬

腥夫自讚「威猛先生」！床戰鄰居太太還送房

半套店「口中噴發」！暗黑隋棠現形他驚喊：我的媽

「霸社」受害者曝光！　淚揭5小時2萬誘拍私密影像內幕

更多熱門

相關新聞

雲林確診死亡個案　未完整接種疫苗達65%

雲林確診死亡個案　未完整接種疫苗達65%

雲林今（28）日新增558例本土確診個案，分別為斗六100例，虎尾70例，斗南47例，北港42例，麥寮39例，土庫31例，大埤、莿桐24例，四湖23例，西螺22例，水林、東勢19例，口湖16例，古坑、二崙15例，台西13例，元長12例，褒忠11例，崙背、林內8例個案分佈20鄉鎮。

補助患者交通費、贈超音波醫材　扶輪傳愛雲林響應根除C肝

補助患者交通費、贈超音波醫材　扶輪傳愛雲林響應根除C肝

張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來

張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來

西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重「好兄弟」體現人道關懷精神

西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重「好兄弟」體現人道關懷精神

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

好兄弟今晚來了！3種水果不能一起拜

關鍵字：

廢土廢棄物臺西警分局雲林道路交通管理處罰條例土壤污染

讀者迴響

熱門新聞

納豆出外景都沒接電話！

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

季芹破尺度脫了！

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

更多

最夯影音

更多
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面