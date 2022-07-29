雲林沿海屢遭偷倒廢棄物　台西警開出比去年多739件紅單

▲雲林離島工業區麥寮後安海堤旁高灘地廣達30公傾，警方查獲該處遭傾倒約6車次廢土，全案移送雲林地檢署偵辦在案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林沿海鄉鎮不少閒置魚塭及農地無人使用，竟有不法業者覬覦荒地，動起歪腦筋，將廢土或廢棄物偷倒人煙稀少之處，不僅對環境造成破壞也造成汙染，影響國土安全，台西警分局祭出鐵腕，今年度相關之道交條例取締案件高達883件，近期更查獲該處僅遭傾倒約6車次廢棄物，全案移送雲林地檢署偵辦。

台西警分局將取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物列為重點工作，不定時編排交通稽查勤務，加強夜間巡守，雲林縣以往海線遭倒廢土較為嚴重，但從去年下半年開始雷厲風行以行政手段強勢干預後，有效打擊廢土傾倒。

▲台西警分局於轄區內，自2022年1月統計迄今，已取締違反廢棄物刑事罰法案件計7件9人、行政裁罰共27件，違反道路交通管理處罰條例違規告發共計883件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計自2022年1月迄今，已取締違反廢棄物刑事罰法案件計7件9人、行政裁罰共27件，違反道路交通管理處罰條例違規告發，包含拒磅、超載、未依規定使用專用車廂、車斗、裝載滲漏、飛散、掉落等共計883件，比去年同期144件相比共增加739件。

台西警分局指出，去年下半年迄今雲林離島工業區麥寮後安海堤旁高灘地並無30公傾遭傾倒廢土之情事，近期查獲該處僅遭傾倒約6車次且立即遭本分局查緝到案，移送雲林地檢署偵辦在案。

▲台西警分局於轄區內，自2022年1月統計迄今，已取締違反廢棄物刑事罰法案件計7件9人、行政裁罰共27件，違反道路交通管理處罰條例違規告發共計883件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

分局長黃念生表示，取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物為當前重點工作，警方與環保局展開聯合攔查作業，誓言守護國土，針對重大特殊環保案件本分局將報請雲林地檢署專責小組指揮偵辦。同時呼籲民眾，千萬不要貪圖利益而提供土地讓不法業者傾倒廢棄物，不但危害環境也會觸犯刑責。

警方敬告業者勿心存僥倖，並宣導民眾只要發現有疑似載運或棄置廢棄物，可向環保局檢舉或撥打110報案，共同打擊不法。

▲台西警分局於轄區內，自2022年1月統計迄今，已取締違反廢棄物刑事罰法案件計7件9人、行政裁罰共27件，違反道路交通管理處罰條例違規告發共計883件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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