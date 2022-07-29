男子背債百萬回鄉當「穴居人」　「獨善其身」一天僅務農1小時

▲四川一名男子回鄉當穴居人修身養心。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川一名33歲男子閔亨才在外地闖蕩十多年，進過工廠、開過農家樂，還做過網約車司機，一路下來反而背債30多萬元人民幣（約130萬元新台幣），決定回鄉在洞穴建房當起「穴居人」。閔亨才認為，回歸田園過隱居生活是他一直以來的夢想，每天只務農一小時，剩餘的時間可以睡到自然醒、看書或是在山區閒逛。

《紅星新聞》報導，閔亨才很健談，這處「隱居房屋」靠著崖洞右側而建，由石板、磚頭和水泥堆砌而成。整個房屋內部面積大約50平方公尺（約15坪），由一間臥室、廚房和廁所組成。房門是木頭拼接而成，門上寫著「獨善其身」四個大字，這也是閔亨才的座右銘。

據瞭解，閔亨才初中沒念完便輟學，輟學後隨親友到上海、浙江等地打工，在燈泡廠、服裝廠做過臨時工，後來又回到自貢老家，在哥哥的理髮店、母親的早餐店幫過忙。閔亨才19歲入伍，服了兩年兵役。復員回家後，閔亨才做過多份工作，但時間都不長，最久的一份工作是在上海，當「密室逃脫」遊戲的後台人員，因各種原因又辭職不幹了。

直至2016年，閔亨才開始創業，在老家開起農家樂、兒童樂園，還到浙江嘗試網路金融、數位貨幣等工做，結果均以失敗告終，還欠下40多萬（人民幣，下同）債務。最後，他開起網約車還債，剩下30多萬元債務無力償還，遂選擇回歸田園修心。

憑自己力量，依穴而建的房屋建成後，對閔亨才而言，或許是他人生中唯一有成就感的一件事。這間洞穴屋僅靠一台220V太陽能鋰電一體機供電，井水則是生活所需的飲水來源，就連網路也是從哥哥租住屋牽的一條網線，還接上無線網路盒。

閔亨才表示，日常開銷只有油鹽米等基本必需品，在他的計劃裡，每天只需勞動1小時，主要栽種或打理菜園，「這塊3坪大小的菜地已能滿足日常，這就是我想要的生活。」

閔亨才坦言，目前的生活算不上「隱居」，只能算回歸到嚮往已久的田園生活，「我住在崖洞裡，也會到鎮上買東西，在逛山的時候跟村民們聊天、上網展示田園生活，盡可能地用自己的方式來靜心、修心，而我給自己計劃的是十年。」

