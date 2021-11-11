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離奇現場曝光！男走進火山洞穴「卻淪木乃伊」　警揭背後真相

記者詹雅婷／綜合報導

義大利警方近日在西西里島舉辦聯合訓練，警方帶著警犬上山，沒想到其中一隻警犬進入洞穴後歸隊，但卻出現異常舉動。在場人士驚覺有異，立刻進入山洞搜索，發現一具早已呈現木乃伊狀態的男性遺體，穿戴整齊且身上並無明顯傷口，據推測，此人很有可能早在1970年代末期就在山洞內。

▲▼ 義大利西西里島洞穴發現已呈現木乃伊狀態的男性遺體。（圖／翻攝自YouTube）

▲警犬歸隊後出現不尋常舉動，警方決定進入洞穴展開搜索。（圖／翻攝自YouTube，下同）

綜合太陽報、每日星報報導，事發地點位在西西里島埃特納火山（Etna）一處洞穴內，當時警犬哈爾瑪（Halma）歸隊後變得焦躁不安，而這不尋常的舉動也讓在場警方決定進入洞穴搜索。

▲▼ 義大利西西里島洞穴發現已呈現木乃伊狀態的男性遺體。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 義大利西西里島洞穴發現已呈現木乃伊狀態的男性遺體。（圖／翻攝自YouTube）

沒想到一行人驚訝發現，洞內有一具年約50多歲的男性遺體，臉部、鼻部嚴重畸形，但身上並無其他明顯傷口，遺體保存完好。當時死者穿戴整齊，上身穿著格子襯衫、打領帶、雨衣等，腳穿著黑色鞋子，戴著歐米茄（OMEGA）手錶。另據現場遺留的硬幣推測，男子可能在1970年代後期或1990年代初期，就在洞穴內。

警方消息人士稱，洞穴地點相當偏遠且難以接近，且因死者衣物穿戴整齊，「我們認為他當初可能是自願去那裏，也許是因為他的外貌」，目前正針對失蹤人口進行調查。報導指，死者應該是俗稱「象人」（The Elephant Man）的殘疾人士。

▲▼ 義大利西西里島洞穴發現已呈現木乃伊狀態的男性遺體。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 義大利西西里島洞穴發現已呈現木乃伊狀態的男性遺體。（圖／翻攝自YouTube）

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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