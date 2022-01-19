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北韓軍人怒炸「忍10年才退伍」　金正恩一道命令！慘被發配農村

▲北韓領導人金正恩12日視察洪災災區銀波郡（Unpha County）大青里（Taechong-ri）（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩在去年底勞動黨大會上做出一項決策，引發退伍軍人強烈不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓近來聚焦解決農業問題，除了徵召年輕人下鄉務農外，2021年末舉行的勞動黨中央委員會第4次大會中更決議，退伍軍人將被分批派往農村或礦場工作，實施「集體安頓」措施。據悉，不滿情緒已開始在退伍軍人之間蔓延，不由得心生「我在軍隊苦幹了10年，最終換來的卻是更艱苦的農村工作」的種種埋怨。

▲▼北韓領導人金正恩親自視察因颱風「巴威」侵襲受創的黃海南道災區。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩2020年8月親自視察因巴威颱風受創的黃海南道玉米田。（圖／路透）

綜合《每日北韓》報導，北韓（朝鮮）平安北道一名官員向《自由亞洲電台》（rfa）表示，為加強全國支援農村的政策推動，去年12月底勞動黨全體會議決定將退伍軍人「集體安頓」到當局指定的農村。消息人士指出，曾駐紮在定州市的200名軍人退伍回到老家後又接到指令，全數派遣至市內的合作農場，而去年11、12月退伍者暫時因為還沒找到「分發」地點而處於待命狀態，預計也會去到農村。

消息指出，此項方針一公布，立刻在退伍軍人之間引起強烈反彈，尤其是去年剛退伍或即將退伍的士兵不滿情緒更是快速蔓延，甚至出現了想要逃離農村的傾向，也有父母想動用關係和金錢幫兒子從安頓名單中除名。對此，黨中央警告，無論是誰，只要妨礙政策決議，就會被視為逆黨行為而受到嚴懲，加上近來對地方官員管制加強，行賄收賄變得更加困難，許多軍人無計可施，只好下鄉務農、採礦。

▲▼金正恩在賀電中坦承，北韓青年的夢想可能不是挖煤，卻「自願」前往別人不敢去的地方從事勞動。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩先前就曾大力號召北韓青年下鄉務農、挖煤，還讚許他們「自願」前往別人不敢去的地方從事勞動。（圖／達志影像／美聯社）

據稱，定州市雖然是農村但生活還算便利，北部邊境的兩江道惠山市有居民表示，最近有140名退伍軍人被分配到當地農村的馬鈴薯農場工作，生活恐怕比在定州更加困苦。消息人士說，這些士兵在10多歲就離鄉從軍，為軍隊奉獻了10年歲月，但他們最終得到的卻是「農村集體安頓」，形同另一項艱苦且疲憊的勞力工作。

平安北道官員表示，北韓當局認為農村勞動力的高齡化是糧食產量下降的原因，因此才實施大規模農村安置措施。然而，大多數觀察人士則將北韓缺糧歸咎於天然災害、缺乏化肥與現代農業機械，以及2年前因應新冠疫情而關閉與中國的邊境等問題。

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