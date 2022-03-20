保七中隊長激烈手段抗議遭拔官　臉書引詩明志...友打氣：要挺住

▲莊理德勤餘都回南投幫忙母親斂做農事，不少友人不捨打氣「別太激動、要挺住」。（圖／莊理德臉書）

記者鄧木卿／台中報導

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德，因不滿職務調動，19日深夜11時把自己反鎖在槍械室近5小時後才走出門，總隊認為其行為已違反刑法恐嚇危害安全罪，依法函報地檢署偵辦，不少朋友都上網留言「加油」、「別太激動」、「德哥為人大家都知道」、「千萬要挺住」，而莊也常在臉書po出勤餘回南投幫母親務農的畫面，還開心的分享母親要傳授他疏果密技，母子情深，溢於言表。

莊理德昨晚利用清理槍彈時，將自己反鎖在槍械室內，並且上傳影片表達自己如何被不當處分，指控長官邪裡邪氣，「領槍彈準備使用最激烈的手段，來替自己遭受職場權力霸凌平反」，所幸經過近5小時後，人平安離開槍械室。

保七總隊長李政曉上午召開記者會，除了解釋處分全依違規事實，包括言詞騷擾女警、勤務中參加飲宴等，因槍械涉及個人及同仁的安全，其行為已涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪，總隊已依法函報地檢署偵辦。

消息一出，不少友人在莊的臉書上留言打氣，「辛苦了、加油、凡是盡力無愧我心就好、家鄉田園還需要你來照顧、千萬要挺住才能完成夢想」、「這最後一根稻草壓垮你堅強意志，保重」。

莊理德不但以宋朝蘇東坡的詩「人皆養子望聰明，我被聰明誤一生，唯願孩兒愚且魯，無災無難到公卿」自況，更常常po出勤餘回南投老家農園，幫忙老母親照顧茂谷柑、檸檬，灌溉、噴灑農藥的畫面，甚至他還發現最近農作時，老鷹一直在他的上空盤旋，讓他覺得生態愈來愈好，顯示除了農忙，對生態也非常關心。