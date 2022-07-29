引路布條之爭！新手揹工迷途11天罹難　台東林管處長回應了

▲新手背工完成戒茂斯山任務，返程途中卻迷途，失蹤長達11天。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／基隆報導

台東阿美族一名林姓男子(30歲)首次擔任揹工，不料卻在獨自從戒茂斯山返程時，於山中迷途，失聯長達11天，被尋獲時已經明顯死亡。這起山難事件曝光後引起輿論撻伐，山友間也討論，是否因引路布條遭環保登山客拆除，才釀成迷途悲劇；對此，台東林管處處長吳昌祐表示，未來將加強指標系統工作，目前由林管處統一布條，作為暫時性指標指引之用。

雪羊在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」以「我不願讓你一個人」為題PO文，表示今年6月有名外國的環保觀光客，經戒茂斯前往嘉明湖的過程中，移除沿途布條並搜集拍照，還怒比中指直批「不環保」，沒想到7月中就發生背工死亡意外，意外在山友間掀起一場「布條去留」的論戰。

然而雪羊認為，拆布條的行為，跟這起協作迷途身亡事件並沒有直接的關聯，因為根本沒人統計他到底是拆掉哪些布條、是不是真的有那麼關鍵的影響力，「否則，台灣所有發生迷途事件的山區，布條也都還在，那些人怎麼會迷途呢？」

「最重要的是，千萬不要放新手一個人走！」針對年輕揹工山難意外，雪羊認為，新手自己回程的天馬登山隊需負最大責任，但也不會怪罪他們，因為這行業的文化，就是「放心讓新手協作獨行」。不過，沒有一個人是天生會爬山的，不管漢人、原住民都一樣，所有懂山、會爬山的人，都是經過前輩的帶領、經年累月的練習，才能融會貫通「山裡的路」，希望台灣的各協作公司，可以因為這件憾事，而開始重視新人的培養與安全措施，不要再輕易放沒有準備的新手獨行。

▲吳昌祐表示，加強指標系統工作已勢在必行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

針對這起山難，吳昌祐也表示，這次發生憾事的戒茂斯山區是布農族人上山狩獵的路徑，並非林務局所管轄之既有步道，但自從山林開放後，越來越多山友探訪，加強指標系統工作已勢在必行，但不排除在全線指標系統尚未設置完成前，由林管處統一布條，來作為暫時性指標指引之用。

吳昌祐也強調，台灣山林溪谷上游，往往地形非常險峻，多斷崖瀑布，即使是多年有經驗的山友仍有可能滑倒，提醒山友團進團出是相當重要的原則，對於發生的悲劇他也引用雪羊文中所提「不願讓你一個人」，再也不願有任何人孤單無助迷途山中，林管處所有人員都感同身受，會持續加強指標系統工作。