台東今增280位確診者　4例本土病例確診死亡個案





▲台東今增280位確診者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣28日新增276位確診者，273名民眾戶籍或居住地分在台東、3名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案40716人、居隔者983人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/27下午16點為止，住院收治人數為23、加強版集中檢疫所為34人、居家照護現管人數有1497人。

台東縣衛生局表示，縣內目前共有5養護、5監所群聚事件監控中，今日共新增21例確診個案，養護機構部分，新增5人確診(4住民、1員工)；監所新增16人確診(12住民、4員工)。

另外，中央今日也公布台東有4例本土病例確診死亡個案，第1案為74歲男性，; 已接種3劑新冠疫苗;有心臟病、高血壓、慢性肺病病史；第2案87歲男性，已接種2劑新冠疫苗;有高血壓、中風等病史。第3案54歲男性，已接種3劑新冠疫苗;有帕金森氏症、白血病病史。第4案67歲女性，無接種新冠疫苗;有癌症病史。

台東縣衛生局提醒民眾如有發燒、呼吸道(如咳嗽.喉嚨痛.流鼻水.鼻塞)等症狀且曾經與確診個案接觸或出入與不特定人接觸場合，可用家用快篩自我檢驗如快篩出現第2條線時無論深淺均應立即判讀確認，家用快篩試劑判讀方式有:(1)預約視訊判讀合約院所進行線上判讀，本縣視訊判讀合約院所可至本局官:https://reurl.cc/W1dolD查詢 。(2)無法使用視訊診療可由”非”確診、居家隔離、居家檢疫身分親友，攜帶陽性快篩試劑及健保卡至合約院所判讀。(3) 如果無法使用上述任一方式者，可攜帶陽性快篩試劑及健保卡至醫院(東馬.東基.部東.關慈.部東成功分院)急診進行判讀。衛生局也再次呼籲疑似或已確診個案嚴禁搭乘大眾運輸工具以免受罰，如家中無交通工具者，請連繫本局(089-347018)預約本縣防疫專車載送（依里程數計價；需自費）。