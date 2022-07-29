台東縣今新增278例確診、2例死亡個案　縣內群聚事件監控中

▲台東縣今新增278確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣29日新增278位確診者，242名民眾戶籍或居住地分在台東、36名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案40991人、居隔者720人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/28下午16點為止，住院收治人數為17、加強版集中檢疫所為35人、居家照護現管人數有1490人。

台東縣衛生局表示，縣內目前共有5養護、5監所群聚事件監控中，今日共新增4例確診個案，養護機構部分，新增1住民確診；監所新增3住民確診。

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另外，中央今日也公布台東有2例本土病例確診死亡個案，第1案為88歲女性，無接種新冠疫苗，有高血壓、心臟病病史；第2案80歲男性，已接種2劑新冠疫苗，有中風病史。

台東縣衛生局表示目前確診個案密切接觸者僅匡列同住親友及同寢室有，如完成3劑疫苗者可選擇3+4或0+7：未完成3劑疫苗接種者儘可以選擇3+4，目前只有3+4(3天居家隔離+4天自主防疫期)會收到3天的隔離通知書，而0+7僅需7天自主防疫2天內的快篩呈現陰性即可外出,故不會收到隔離通知書，請確診個案填報自主回報或衛生單位疫調時應確認清楚，勿超過24小時候隨意更改造成衛生單位人員負擔，如仍需更改者須填切結書，後續中央或地方查證有不實者，將進行裁罰。