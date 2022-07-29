無良領隊慣性丟包登山團！專家曝出發前評估這2點：帶你上天堂

記者蔡怡萍／屏東報導

近年因為疫情影響，許多想出門遊玩的民眾不想在都市內群聚，轉而選擇往大自然跑，登山健行的風氣也漸漸熱絡起來，但因此山難救助的案例也節節高升，25日就有山友參加北大武山三天兩夜登山團，一名70歲男子就因為被領隊丟包、又身體不適走不動，只好由團員向屏東林管處及警消求救，臉書粉專《屏東林區管理處北大武山資訊站》的小編無奈PO文表示，「爬山，請確實評估自己實力以及慎選領隊！」，否則層出不窮的求救案「難道是要考驗我們的救援能力？」

▲登山團求救後，由屏東縣政府消防局人員以人力背拉方式將老大哥平安護送下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

小編說，25日早上有山友投訴，他們參加的三天兩夜北大武山商業登山團，昨晚領隊竟在離開三角點不到幾百公尺就請他們自己走在一起，領隊就自己下來山莊休息了，他與夥伴們就這樣被丟包在山上，其中一位70歲的老大哥原本還有2位團員陪伴，但後來面臨缺水危機、頭燈又快沒電，團員只好先下來求救。

小編提到，連熟悉山路地形的他們，從山莊到三角點來回都要走18個多小時，這個領隊居然沒有設撤退時間點，也沒有全程陪伴，直呼「哀哉！」

「該領隊實在太沒有危機意識了！」他實在是看不下去，並說該團員求救後，也向警消報案了，那位老大哥在2.2K說走不動，小隊長確認沒有立即危險，身上沒傷，最後由消防局人員或背或拉的把人帶下山。而小隊長調查後也表示，要對這名不負責任的領隊依違反《登山自治管理條例》開罰3萬元。

說到這，小編不得不氣憤，他一問領隊是誰，光聽到名字就忍不住「牙起來」，因為這名領隊根本就是慣犯，用一貫手法帶到三角點後就讓團員走在一起慢慢下山，自己卻沒有陪伴先開溜，連小編在山莊內當面指責該領隊，他還是「一臉我沒有錯你奈我何」，讓他不禁大嘆「所謂惡妻孽子無法可管，這是別人家的事，是否我管太多？」

小編指出重點，若「自己根本沒實力，又沒有打聽口碑，所託非人，兩個因子加在一起，還沒出門就注定要失敗。」

他還提到，同一天還不只這件求救案件，另外還有一對男女在下山中途扭傷膝蓋，小編也帶著裝備與藥物前往支援，「一天兩案例，是不是要考驗我們的救援能力？」

最後小編也語重心長地重申：爬大山請先惦惦自己斤兩，評估自己實力，不是繳錢就好了。慎選商業團也是你該學會的功課，因為好的商業團帶你登頂上天堂，不及格的商業團，直接讓你上天堂！

