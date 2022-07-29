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嘉義市殯儀館響應綠色殯葬文化　「下靈位無煙區」啟用

▲▼ 嘉義市殯儀館「下靈位無煙區」啟用 建置環保友善治喪環境 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市為響應綠色殯葬文化，期在傳統禮俗之下，也能兼顧環境保護。2020年4月開辦樹葬區，成效良好，惟殯儀館下靈位區年久失修，外牆煙薰污穢，環境、治喪品質不佳。嘉義市殯館所取經多處後，編列預算491萬元，並獲議會支持通過，貼心設計成無煙靈位區，並打破牆面、設空調，完工後下靈位區莊嚴雅緻，內外可透視，無隔離感，打破以往殯儀館煙薰、陰森印象。嘉義市副市長陳淑慧代表市長黃敏惠出席，與多位議員等貴賓共同揭牌，期盼提供更優質的殯葬服務。

▲▼ 嘉義市殯儀館「下靈位無煙區」啟用 建置環保友善治喪環境 。（圖／嘉義市政府提供）

陳淑慧表示：「之前下靈位區外牆隔離，牆面被煙薰污穢，令人生畏，我們發現了問題，因此我們用設計力解決問題，今天完成揭牌，改善了燈光不足、外牆骯髒等問題，並以國畫美圖裝飾，顯得莊嚴，打破陰暗印象；未來我們用最莊嚴的態度，讓治喪家屬得到撫慰，也對往生者致上最大的敬意；另為鼓勵治喪家屬響應使用無煙靈位區，從即日起至12月31日止，市政府將提供免費租用無煙靈位區，提升殯葬服務的品質。」

▲▼ 嘉義市殯儀館「下靈位無煙區」啟用 建置環保友善治喪環境 。（圖／嘉義市政府提供）

殯葬管理所所長盧春霖表示，過去下靈位區老舊，因此到台南、高雄、新竹、彰化等殯葬管理單位取經，吸取優質靈位無煙區設置經驗，如今打破外牆、美化環境後，搖身變為明亮寬敞、莊嚴雅致的無煙豎靈區，靈位區內有51個靈位，靈位桌除由建築師設計，並融入市縣殯葬公(工)會意見，可放置臉盆、毛巾、盥洗等用具之貼心設計，內設有空調設備，全面禁止於室內靈位區設置香爐，民眾如有焚香祭拜需求，祭拜後，可於室外公用香爐插香，維持室內良好空氣品質，讓治喪環境優質化。

▲▼ 嘉義市殯儀館「下靈位無煙區」啟用 建置環保友善治喪環境 。（圖／嘉義市政府提供）

另外，館內上靈位區還有54個小靈位屬於開放的空間，未設無煙區，也無空調，靈前仍可設香爐祭拜，提供治喪民眾多元、彈性的祭拜空間。

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