嘉義市殯儀館縮小治喪規格禁樂隊入園　每棺5人為上限

▲嘉義市殯葬管理所限一棺5人入內。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



在我國治喪奠禮活動中常見到安排樂隊或陣頭隆重莊嚴地陪伴往生親人走完人生最後一哩路，正值新冠肺炎疫情第三級警戒之際，戶外戴口罩、減少群聚與移動非常重要。考量到喪禮樂隊大多為吹奏樂器，無法不戴口罩、且無法避免因吹奏產生口沫噴濺，也擔心造成防疫破口，嘉義市殯葬管理所三級疫情警戒期間禁止吹奏樂器樂隊進入園區演奏，施行時間自5/25日起開始到6/14，並將隨疫情狀況滾動調整。同時嘉義市殯葬管理所也在各禮廳及火化場張貼公告提醒殯葬業者。

▲嘉義市殯葬管理所防疫期間管制靈車、佛祖車、陣頭、遊覽車。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市殯葬管理所表示，來到火化場的送葬隊伍常是靈車、佛祖車、陣頭、遊覽車…等，嘉義市火化場每日最高火化量為48具，均集中在上午8至10時到達火化場，最高車流量有時達到一、兩百輛，不僅造成嚴重塞車，也會有人流聚集之壓力，嘉義市殯葬管理所為防疫把關，日前與殯葬公(工)會溝通，減少車流及人流，請載運大體之靈車及必要之家屬來到火化場，其餘人車減量進入火化場，尤其佛祖車、陣頭及樂隊均禁止進入，讓往生者走得無牽無掛，送葬親屬身心也能得到平安。

▲嘉義市殯葬管理所防疫期間禁止樂隊園區表演。（圖／嘉義市政府提供）

全國各地殯葬管理單位是人流頗為複雜的地方，治喪親屬來自世界各地，因此防疫工作更為重要，嘉義市殯葬管理感謝民眾、業者的配合，大家一起做好防疫工作，讓往生者與親屬都能得到心靈慰藉與健康平安。

潔淨齒縫一手搞定生活必備遠離牙周問題