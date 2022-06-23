　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市殯葬園區聯外道路長年打結　中央納入生活圈道路解套

▲▼ 立委王美惠化解嘉義縣市長年交通衝突　中央正式核定3.6億殯葬園區聯外道路。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 立委王美惠化解嘉義縣市長年交通衝突，中央正式核定3.6億殯葬園區聯外道路。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市殯葬園區業務範圍遍及雲嘉南，但周邊道路狹窄，每逢清明掃墓，沿途交通嚴重壅塞，造成當地居民以及掃墓民眾諸多不便。立法委員王美惠表示，殯葬園區聯外道路的工程，對嘉義縣市民眾影響深遠，從擔任民代以來，就接到許多民眾反映。上任立委後，更不斷積極奔走協調，竭力克服各項瓶頸，期盼徹底解決周邊交通問題。感謝交通部的協助，已確定核定將嘉義市殯葬園區聯外道路，納入生活圈道路計畫，總經費3.6億，中央補助78%金額約2.84億元，協助辦理相關工程。

▲▼ 立委王美惠化解嘉義縣市長年交通衝突　中央正式核定3.6億殯葬園區聯外道路。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠說明，殯葬園區聯外道路，拓寬改善工程共分為三期。嘉義縣府所規畫的第一、二期工程，正分別進行中。但嘉義市府所主導的第三期工程，因經費問題屢屢卡關。因此在立法院委員會及院會質詢時，自己多次與行政院蘇貞昌院長、內政部及交通部等首長研商。更於去(110)年11月，邀請相關單位至現地會勘考察，終獲交通部允諾將納入補助。為嘉義市殯葬園區聯外道路，立下重要的里程碑。

▲▼ 立委王美惠化解嘉義縣市長年交通衝突　中央正式核定3.6億殯葬園區聯外道路。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠表示，在持續爭取下，今年3月23日公路總局召開生活圈計畫審議小組會議，嘉義市政府於5月完成計畫修正送交公路總局，交通部審查後，已正式核可相關補助，將解決大嘉義地區民眾，多年來的交通夢靨，更是促進大嘉義地區攜手合作的重要關鍵。

另針對園區內殯葬設施更新，王美惠指出，在105年「殯葬設施示範計畫第三期計畫」執行完畢後，自106年起，即不再匡列任何殯葬設備補助預算。但因考量嘉義市殯葬園區服務，跨及多個縣市，王美惠持續在中央向內政部爭取，內政部遂於今年，辦理「殯葬設施量能提升計畫」供地方政府申請。現嘉義市政府已提報，預計匡列總經費1億5750萬元，用於汰換6座火化爐，對應3套污染防制設施。內政部將於6月底前召開審查會議。王美惠表示，將會全力為嘉義市爭取相關設施補助。

王美惠表示，嘉義市殯葬園區的相關設備，與聯外道路品質提升，象徵著政府對於已故民眾的重視。也因嘉市殯葬園區的業務涵蓋範圍廣，更是大嘉義生活圈的合作典範。此次中央將聯外道路，納入生活圈道路計畫，是殯葬園區周邊交通改善的重要關鍵。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
27歲女下體長「龍眼大腫塊」　竟和免治馬桶有關
中國驗出「台灣竹筴魚包裝」有新冠病毒　農委會反擊了
快訊／北市信義區大停電！　台電緊急搶修中
「當警察只是副業」喝花酒開賭場　彰化惡警2大過3小過將汰除
快訊／超狂！大谷翔平飆13K破紀錄　官網驚嘆：難以置信
暑假還沒到！「電力備載容量」竟亮這燈　網嚇：完蛋
陳家欽「一理由」申請提早退休　蘇貞昌難以拒絕
iPhone充電線又壞？　一票揭有「1習慣」就完了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

嘉義市殯葬園區聯外道路長年打結　中央納入生活圈道路解套

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡　限量1.5萬組過爐加持祈福

中央擴大對象自購6千劑　南投65歲+長者可免費施打肺炎疫苗

退休法令需知曉　勞工安心理財規劃一把罩

嘉義縣消防設備會審勘短片宣導　《西遊記》題材入戲

竹山鎮成立自救會監督綠能中心計畫　南投縣議員：請縣府另覓廠址

學校視訊教學聽障生難懂補習班卻實體上課　蔡淑惠批台南矛盾防疫

趕搭夏日玩水風潮　台東72位立槳證照教練帶領體驗「台東藍」

「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

嘉義市殯葬園區聯外道路長年打結　中央納入生活圈道路解套

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡　限量1.5萬組過爐加持祈福

中央擴大對象自購6千劑　南投65歲+長者可免費施打肺炎疫苗

退休法令需知曉　勞工安心理財規劃一把罩

嘉義縣消防設備會審勘短片宣導　《西遊記》題材入戲

竹山鎮成立自救會監督綠能中心計畫　南投縣議員：請縣府另覓廠址

學校視訊教學聽障生難懂補習班卻實體上課　蔡淑惠批台南矛盾防疫

趕搭夏日玩水風潮　台東72位立槳證照教練帶領體驗「台東藍」

「2022Just for Kids 台東童樂會」暑假開跑

「性愛教官」大眾泳池脫了！丁字褲掉出辣臀　比基尼直播突匆忙中斷

27歲女下體長「龍眼大腫塊」　醫揪1習慣釀禍！竟和免治馬桶有關

LIVE／傳病例降至4萬多例　指揮中心最新說明

庫茲馬與KCP恐連2年被交易！　看勇士冠軍遊行感覺好糟

屁顛金跟進廚房「秒變食材」　滿臉白粉無辜盯媽：我是來幫忙的…

帶電鍋是小case！飯店員工見客「搬2物進房」傻了：叫貨車送來

長照住民確診死亡率高15倍！　藍營轟用藥指引慢半拍：根本制度殺人

2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

中國又指台竹筴魚包裝驗出新冠病毒　農委會反擊：無科學證據

才剛見習義大利婚禮！超模坎達爾珍娜爆分手　切了NBA球星男友

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

彰化阿伯寺廟為家　癌末瘦到40kg

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡

勞工安心理財規劃一把罩

好消息！雲林6歲重症男童已出院

花蓮疫苗覆蓋率較全國低　30歲以上差距拉大

興大「甘吟釀」諧音念來超邪惡

蔡淑惠批台南矛盾防疫

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

花蓮夏戀嘉年華演唱會　卡司全曝光　

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

環警監聯合稽查在安平

台北國際食品展登場　台東展現慢食力

更多熱門

相關新聞

嘉義車站預估運量翻倍　王美惠力推BRT升級

嘉義車站預估運量翻倍　王美惠力推BRT升級

民進黨立委王美惠21日表示，嘉義公車捷運（BRT）自2007年啟用至今，共有7211、7212兩條路線，目前嘉義市政府正在辦理「嘉義地區軌道整體路網評估規劃」，同步規劃藍線、綠線及橘線進行研究評估，進步的城市需要進步的交通，因此她會積極爭取嘉義市軌道建設交通升級。

大陸以農逼政　綠委批：比渣男還渣男

大陸以農逼政　綠委批：比渣男還渣男

綠委批國民黨捍衛侯友宜　要求重現81分鐘

綠委批國民黨捍衛侯友宜　要求重現81分鐘

傳中央抽單嘉市疫苗需求　王美惠揭發真相

傳中央抽單嘉市疫苗需求　王美惠揭發真相

蕭敬騰田麗喊中國　原民會：不應忘記祖先

蕭敬騰田麗喊中國　原民會：不應忘記祖先

關鍵字：

王美惠嘉義市殯儀館園區聯外道路

讀者迴響

熱門新聞

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

小S登韓綜「劉在錫看到我了」！

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面