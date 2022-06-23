嘉義市殯葬園區聯外道路長年打結　中央納入生活圈道路解套

▲▼ 立委王美惠化解嘉義縣市長年交通衝突，中央正式核定3.6億殯葬園區聯外道路。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市殯葬園區業務範圍遍及雲嘉南，但周邊道路狹窄，每逢清明掃墓，沿途交通嚴重壅塞，造成當地居民以及掃墓民眾諸多不便。立法委員王美惠表示，殯葬園區聯外道路的工程，對嘉義縣市民眾影響深遠，從擔任民代以來，就接到許多民眾反映。上任立委後，更不斷積極奔走協調，竭力克服各項瓶頸，期盼徹底解決周邊交通問題。感謝交通部的協助，已確定核定將嘉義市殯葬園區聯外道路，納入生活圈道路計畫，總經費3.6億，中央補助78%金額約2.84億元，協助辦理相關工程。

王美惠說明，殯葬園區聯外道路，拓寬改善工程共分為三期。嘉義縣府所規畫的第一、二期工程，正分別進行中。但嘉義市府所主導的第三期工程，因經費問題屢屢卡關。因此在立法院委員會及院會質詢時，自己多次與行政院蘇貞昌院長、內政部及交通部等首長研商。更於去(110)年11月，邀請相關單位至現地會勘考察，終獲交通部允諾將納入補助。為嘉義市殯葬園區聯外道路，立下重要的里程碑。

王美惠表示，在持續爭取下，今年3月23日公路總局召開生活圈計畫審議小組會議，嘉義市政府於5月完成計畫修正送交公路總局，交通部審查後，已正式核可相關補助，將解決大嘉義地區民眾，多年來的交通夢靨，更是促進大嘉義地區攜手合作的重要關鍵。

另針對園區內殯葬設施更新，王美惠指出，在105年「殯葬設施示範計畫第三期計畫」執行完畢後，自106年起，即不再匡列任何殯葬設備補助預算。但因考量嘉義市殯葬園區服務，跨及多個縣市，王美惠持續在中央向內政部爭取，內政部遂於今年，辦理「殯葬設施量能提升計畫」供地方政府申請。現嘉義市政府已提報，預計匡列總經費1億5750萬元，用於汰換6座火化爐，對應3套污染防制設施。內政部將於6月底前召開審查會議。王美惠表示，將會全力為嘉義市爭取相關設施補助。

王美惠表示，嘉義市殯葬園區的相關設備，與聯外道路品質提升，象徵著政府對於已故民眾的重視。也因嘉市殯葬園區的業務涵蓋範圍廣，更是大嘉義生活圈的合作典範。此次中央將聯外道路，納入生活圈道路計畫，是殯葬園區周邊交通改善的重要關鍵。