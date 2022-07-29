女疑中邪！直接住進乩童家　天天驅魔「遭騎乘狂毆」慘死神桌前

▲一名女子被懷疑中邪，在神像面前被女乩童活活毆打致死。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞雪蘭莪州近日發生一宗詭異命案，一名41歲華人婦女被懷疑中邪，一周前由母親送到女乩童家居住，以便天天接受「驅魔」儀式。直到27日傍晚，母親前往探視女兒時，竟眼睜睜看著女乩童「騎乘跨坐」在她身上並不斷用力拍打。女子痛到淒厲嘶吼，一陣強烈掙扎後，在供奉3尊神像的木桌前突然斷氣死亡。

根據馬來西亞《中國報》報導，事發地點在雪州班丹柏蘭嶺（Pandan Perdana）一處排屋，住家門口擺了一尊彌勒佛像，二樓陽台也貼上佛像照片，看起來不像神壇，反而像是私設的法堂。一名女鄰居表示，27日晚間7、8點左右有至少2輛警車抵達這戶人家，但女住戶平時鮮少與人來往，鄰居大多不曉得女子的職業。

住在這戶排屋的51歲女子被認為是一名女乩童，上周接收一名「疑似中邪」的41歲女子到家中居住，以便天天替她驅邪，期間女子的母親三度來探望女兒，但27日傍晚，母親目睹女乩童在法事中「騎乘跨坐」在女兒身上，不斷用手掌拍打受害人，還多次用膝蓋壓住對方胸口，不管被打女子如何哀嚎尖叫，都未曾停手。

當地媒體稱，客廳木桌上擺放著福祿壽3尊神像，女乩童便是在佛像前驅邪作法，動作宛如暴力虐待，但受害人的母親疑似在鏡頭外不斷念經，連女兒痛到望向她並淒厲地嘶吼著「救命，快點幫我」，母親仍然未出手制止，反而念經念得更大聲，還哭著向不明對象求饒，希望能「放過」女兒。

儘管無法確定影片確切的拍攝日期，但警方27日傍晚6時35分接獲母親報案稱41歲的女兒驟逝，據信，死者承受女乩童的不斷拍打，在一陣猛烈掙扎後，突然斷氣。等到警方晚間7時20分到場時，確認女子已經死亡，並隨即逮捕施暴的女乩童。女乩童被移送法庭時表情疲憊，但並未刻意躲避媒體鏡頭，根據當地法律，若她遭到定罪，最重恐被判處死刑。

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