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健康新市民　南市府與遠東科大合建第一座校園全民運動中心

▲台南市政府與遠東科技大學合作，成立第一座建置在大學的「新市全民運動中心」，市長黃偉哲29日偕同遠東科技大學校長王榮聖揭碑啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府與遠東科技大學合作，成立第一座建置在大學的「新市全民運動中心」，市長黃偉哲29日偕同遠東科技大學校長王榮聖揭碑啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提供市民更多元優質的運動場館，台南市政府與遠東科技大學合作，成立第一座建置在大學的「新市全民運動中心」，市長黃偉哲29日偕同遠東科技大學校長王榮聖揭碑啟用，黃偉哲感謝遠東科大在不影響校內學生使用的前提下，將校園場館資源開放與社區共享，並主動挹注經費，將場館設施更優化。

▲台南市政府與遠東科技大學合作，成立第一座建置在大學的「新市全民運動中心」，市長黃偉哲29日偕同遠東科技大學校長王榮聖揭碑啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南目前除了永華國民運動中心，還有即將興建的新營區、安南區，永康區全民運動館。這次與遠東科技大學合作，共同挹注資源，更新優化學校現有運動場館設置「新市全民運動中心」，並由學校專業運動團隊經營管理，建置新型態的全民運動場館。黃偉哲許諾，台南會持續投入資源與設施，培養台南全民運動、競技運動的優質環境，並期望遠東科大運動館，能夠成為大南科區的全民運動中心，讓新化、新市民眾，以及南科族群，都能享受優質的運動場館。

▲台南市政府與遠東科技大學合作，成立第一座建置在大學的「新市全民運動中心」，市長黃偉哲29日偕同遠東科技大學校長王榮聖揭碑啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲不忘宣傳29日開始在台南亞太國際棒球訓練中心舉行的第六屆U-12世界盃少棒錦標賽，共有42場比賽，中華隊也派出精銳小將出賽，也希望民眾共同來為中華隊加油。

▲台南市政府與遠東科技大學合作，成立第一座建置在大學的「新市全民運動中心」，市長黃偉哲29日偕同遠東科技大學校長王榮聖揭碑啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲揭碑宣告「新市全民運動中心」正式啟用後，也特別進入運動中心視察場地情況，並與在場館內進行各式運動的民眾互動致意，恰好有室內足球隊比賽在場館內進行，黃偉哲也特別為比賽開球，並為參賽小朋友打氣。

體育局陳良乾局長表示，本次與遠東科技大學合作成立「新市全民運動中心」，是體育局成立後增設運動場館的首例，也代表市府推動全民運動的決心。遠東科大更主動挹注修繕經費，更新優化體育場館設備設施。此外，全民運動中心內各項設施收費平價，不管是綜合球場、健身中心、律動教室或是桌球室等核心設施通通平價開放，非常歡迎市民朋友一起入館運動。體育局未來將陸續與其他大學合作建置更多的全民運動中心，提供市民更多元的運動選擇。

▲台南市政府與遠東科技大學合作，成立第一座建置在大學的「新市全民運動中心」，市長黃偉哲29日偕同遠東科技大學校長王榮聖揭碑啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

遠東科技大學校長王榮聖表示，遠東科技大學落實社會責任已行之多年，與社區關係緊密。此次與臺南市政府合作建置新市全民運動中心，校方樂見其成。運動中心的建置更能拉近大學與社區的距離。本校與體育局長期合作，無論是在全民運動的推廣，或是運動競技人才的培育，皆不遺餘力。透過本次合作，也能讓學校休閒運動管理系所的學生，發揮運動專長及所學，服務市民如何正確運動、養成規律運動習慣。

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