友誼影響壽命長度！　研究：預料之外的電話反而更感激

▲人際關係是影響人們健康程度和壽命長度的極大因素之一。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者徐芷儀／綜合報導

你有多久沒有和老朋友聯繫了？當你收到許久沒有聯繫的朋友電話，會感到緊張焦慮嗎？很多人常認為聯繫許久沒見的朋友，會讓對方感到有負擔，進而不願意去嘗試，不過美國最新一則研究顯示，人們常低估了朋友和老熟人收到訊息時的感激程度。

根據外媒《CNN》報導，美國期刊《人格與社會心理學雜誌》新發表的研究對5900名參與者進行了測試，測試項目共有13項，目的是為了瞭解參與者「能否準確預估朋友突然收到慰問時的感動程度」，以及透過哪些溝通的形式會產生最大的影響。

研究結果表示，當人們接到的電話問候是來自於自己完全沒有預料到的朋友，便會更加感激、感謝，例如雙方都不常聯繫，或根本不認為對方是親密朋友的人。

▲青少年的友誼能減輕壓力、幫助應對創商。（示意圖／取自Pixabay）

研究者劉佩琪（Peggy Liu）表示，當人們感受到那種積極的驚喜感時，驚喜越大感激的情緒就越強烈，而人際關係和友誼是影響人們健康程度、壽命長度的極大因素之一，且良好的經營可以提升整體生活幸福感。

本站也曾報導《研究：「高中朋友」影響你出社會快樂程度 幾個有連絡？》，弗吉尼亞大學心理學教授喬瑟夫.艾倫（Joseph Allen）說，青少年期間的友誼可改善身體和情緒健康，友情能減輕壓力，幫助應對創傷，並活出更好的精采人生。

社會學家安娜.阿克巴里（Anna Akbari）表示，可以先從克服被拒絕的焦慮開始下手，當一直在意被拒絕的可能性時，人們會失去建立親密友誼的愉快經驗。安娜補充，被拒絕的機率雖然存在，但是只要透過練習就能夠讓交流的過程變得更有彈性。