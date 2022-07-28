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中暑5大QA一次看懂！咬冰塊幫助降溫　 吃「3種食物」更消暑

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲高溫，民眾應小心自身的身體狀況。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

近期台灣持續高溫，常聽到有人中暑或是身體不適，平日除了不在烈日下曝曬，還要多補充水份與電解質。如何預防中暑，與遇到中暑時該依循哪些原則進行處置，《ETtoday新聞雲》記者為大家準備了「夏日懶人包」，5大QA帶你一次搞懂，降低中暑發生的可能性。

Q1：中暑時會出現哪些症狀呢？

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A1：

中暑依嚴重程度可以分為三階段，分別是熱痙攣熱衰竭熱中暑。

1.熱痙攣：在大量出汗的時候，電解質也會流失，若只補充水分，就可能造成熱痙攣。

2.熱衰竭：症狀會有心悸、血壓下降、頭痛、情緒激動、噁心嘔吐、協調能力下降、虛弱頭暈、抽筋等，此時體溫約在36～40度之間。

3.熱中暑：熱衰竭症狀若持續嚴重，會合併出現意識混亂、頭昏、步態不穩、異常行為、不當語言、癲癇及昏迷，體溫會大於40度。

Q2：你是容易中暑的高危險群嗎？

A2：

以下10種人是有較高機率出現中暑狀況的族群，一旦發現疑似中暑時，應儘速送醫或是打119求助。

1. 嬰幼童因汗腺未發育成熟，無法透過流汗將體表溫度進行排熱，所以會造成產熱速度快，排熱速度慢，使體溫飆升更快速，容易中暑。

2. 孕產婦：因腹中有寶寶，產熱速度比平常人高，而在懷孕或是產後的體力消耗大，身體較虛弱，若在較熱或是不通風的環境下就容易中暑。

3. 慢性病長者：因循環系統與調節體溫功能較差，所以體溫易受環境影響，加上皮膚排汗能力弱，若無法及時散熱，就會中暑。

4. 心血管疾病患者：炎熱天氣會使心血管病患的交感神經興奮，加重心血管的負荷，心臟功能不全者，更有高機率中暑。

5.感染性疾病患者：細菌或病毒感染本身為內源性致熱源，會使患者調節中樞加速體溫升高，若有發炎反應會釋出使血管痙攣收縮的物質，掃成散熱不良。

6.睡眠及飲水不足者：睡眠不充足者免疫力會下降，降低出汗效率。

7.體重過重者：皮下脂肪較厚，加上熱量易囤積，因此較容易中暑。

8.營養不良者：若缺乏營養素，血壓易下降，造成反射性的血管收縮，若有腹瀉，也會導致脫水與電解質紊亂的情形。

9.使用特定藥物者：若平時有服用抗組織胺、利尿劑、瀉藥等，這些藥物可能會使血管收縮，對身體的排汗散熱、調節體溫的機制有所影響。

10.糖尿病患者：糖尿病患者很容易將熱量累積在體內，病人會因為對內外環境的溫度變化反應遲鈍，造成無法及時察覺中暑症狀而身體不適。

▲▼ 。（圖／取自Unsplash）

▲孕婦為中暑高危險族群。（示意圖／擷取自Unsplash）

Q3：中暑會出現哪些危及生命的併發症呢？

A3：

可能出現心臟、肝臟、腎臟的衰竭、心肌梗塞、急性呼吸窘迫、橫紋肌溶解症、瀰漫性血管內凝血等情形導致死亡當出現中暑症狀時，需要及早的進行降溫和送醫，因為在高溫的時間越久，全身的細胞會被損壞，會影響器官功能，嚴重甚至會引發多重器官衰竭。

▲枋寮警分局建興派出所副所長林柏明、警員羅添地協助李姓鄉親 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲炎炎夏日，若發現有中暑情況應請求協助。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

Q4：中暑時使用「7 要」和「7 不要」的處理準則

A4：

「7要」原則

．將中暑的人移到通風涼快的地方，將領口打開，除去過多衣物，保持病人的體力。

．如有嘔吐情況，要側躺休息。

．等待救援時，要讓中暑的人平躺，保持鎮定並進行降溫。

．如果人很清醒、沒有嘔吐狀況，多補充水分和鹽分、或是梅子（含有高量鹽分），可以盡早持續進行（但是如果人躁動、意識不清，吃東西或是喝水就可能會嗆到，吸入到肺部產生肺炎，這時候不可以餵食）。

．在平躺過程，用東西把腳和腿墊高，讓腿和腳的血液回到心臟。

．如果中暑的人發生癲癇，絕對不要硬塞東西到他嘴裡，只要讓他躺在柔軟的地方，並且努力幫忙他降溫。

．若體溫低於攝氏36度無須再降溫。

「7不要」原則

．如果出現中暑症狀，不應持續待在悶熱的環境底下，應該盡快到通風好、涼快的地方，以身體舒適為主。

．不要只補充白開水，也要補充電解質（鹽）。

．利用冷水袋降溫，但不要直接把冰塊放在皮膚上，造成凍傷。

．不要喝刺激性的飲料，像是咖啡或酒，利尿會讓身體脫水的情況更加嚴重。

．不要用酒精擦拭身體，酒精會讓血管收縮，反而不容易帶走身體裡的熱量。

．當中暑的人無法溝通或清醒，就不應進食；如果還能夠反應，可以嘗試使用吸管或是小口喝水，如果有大咳或嘔吐的情況，就不要再進食。

．不需吃退燒藥，跟感染造成的發燒不同，吃退燒藥無效。

▲▼網曝「最佳喝水時間表」。（圖／Unsplash）

▲除了多喝水也要記得補充電解質。（示意圖／擷取自Unsplash）

Q5：預防中暑可以怎麼做呢？

A5:

1.喝冰開水

身體很燥熱的時候，可利用冰開水幫助消散暑氣。

2.喝3種茶

薄荷、菊花（菊普）、金銀花。有的時候暑氣會囤積在體內，單靠喝冰水也沒辦法消除，可以泡薄荷、菊花、金銀花 來喝，而菊花茶也可以加上普洱，都是很消暑的茶飲，把體內淤積的熱毒驅散，金銀花還有增強上呼吸道免疫力的功能，可以避免氣溫變化造成的感冒。

3.咬冰塊

喝太冰的水、飲料，可能會造成腸胃不舒服，可改用「咬冰塊」來替代。新鮮冰塊放在嘴裡，慢慢融化，也可以達到補充水分跟消暑的作用。

4.吃3種消暑食物

愛玉、仙草為消暑食物，還可以增強免疫力，易入口且不須咀嚼，是很不錯的選擇；龜苓膏有龜板、茯苓，也是很好的消暑食物，可幫助身體利水滲濕、清熱，讓身體變得比較輕盈。

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