聚焦健康養老　兩岸大健康產業發展沙龍提前布局「高齡社會」

▲大陸全國台企聯常務副會長李泓蘭。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

兩岸大健康產業發展沙龍在浙江東方職業技術學院金竹校區內舉行，由大陸全國台企聯常務副會長李泓蘭及兩岸業內相關人士出席。這場沙龍活動聚焦健康養老議題，在全球邁入老年化「高齡社會」之際，分享交流健康產業及人才培養等心得。

▲溫州舉行兩岸大健康產業發展沙龍。（圖／主辦方提供）

台灣擁有成熟的醫療服務、健康養老及生物科技等大健康產業優勢，求其在醫學診療、生物技術、健康照護等技術水平、人文關懷理念長期居亞洲乃至世界前茅。溫州將生命健康產業作為核心產業發展，採取「東引台資」戰略，融台灣之力提升當地生命健康產業發展水準。

大陸全國台企聯常務副會長、中華兩岸康養協會會長李泓蘭表示，未來康養產業將會成為多元消費並存、產業鏈條化、產品創新化、智慧引領化的高附加值產業，這是面向未來，大勢所趨。

台企上海斯米克悅心集團總裁陳超則認為，要以養老為核心，創新打造「醫康養教研」五位一體的養老領域產教融合新模式，「當前大陸養老居、養、樂、醫等方面需求，養老服務專業能力不足、相關配套不足等問題，建議共建共享兩岸康養產教融合生態圈，成立大健康產業學院，培養高質量的智慧康養人才。」

由於大陸大健康產業正邁入黃金期，溫州致力於醫康養服務綜合改革、「幸福頤養」養老服體系構建。位於溫州的浙江東方職業技術學院在2021年率先打造建立「醫康養護教」五位一體的養老人才培養體系和示範基地，形成專業人才培育新模式，向社會輸送5000名養老行業技能人才和12000名社工，為建設「頤養溫州」和老年友好城市打下基礎。