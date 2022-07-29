林智堅控台大刪校友信箱「找嘸論文資料」　校方：3年前已通知備份

▲對於林智堅指控校友信箱遭刪致論文資料遺失，台大表示在2018年就已通知校友要自行備份。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議案持續延燒，日前在聲明中提及在台大的信箱遭刪除，導致部分論文資料遺失，台大今（29日）表示，在3年多前、也就是從2018年5月份，開始進行畢業校友的電子郵件系統轉換，分別透過校園公告及信件方式通知，請畢業校友自行備份個人信件，校友在學期間重要信件，畢業後需自行備份保留，計中不負擔保管責任。

林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，包括與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同，林智堅陸續展開反擊，昨更發表聲明，強調自己沒有抄襲，並指自己的台大信箱遭刪除，導致論文部分資料遺失。

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▲對於林智堅指控校友信箱遭刪致論文資料遺失，台大表示，在2018年就已通知校友要自行備份。（圖／許敏溶翻攝）

對於林智堅聲明指控，台大今表示，計算機及資訊網路中心（計中）提供畢業校友信箱終身保留服務，主要是保留 email address，避免與同學或母校師長聯絡中斷，由於新舊系統的軟體架構不同，畢業校友須進行電子郵件系統的轉換，且信箱容量上限也會縮減。

台大指出，校方自2018年5月份開始，進行畢業校友的電子郵件系統轉換，分別已以校園公告及信件通知方式，請畢業校友自行備份個人信件，或者將重要信件轉寄到新系統或私人信箱，故校友在學期間的重要信件，畢業後需自行備份保留，計中不負擔保管責任。

