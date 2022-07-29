　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林智堅控台大刪校友信箱「找嘸論文資料」　校方：3年前已通知備份

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲對於林智堅指控校友信箱遭刪致論文資料遺失，台大表示在2018年就已通知校友要自行備份。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議案持續延燒，日前在聲明中提及在台大的信箱遭刪除，導致部分論文資料遺失，台大今（29日）表示，在3年多前、也就是從2018年5月份，開始進行畢業校友的電子郵件系統轉換，分別透過校園公告及信件方式通知，請畢業校友自行備份個人信件，校友在學期間重要信件，畢業後需自行備份保留，計中不負擔保管責任。

林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，包括與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同，林智堅陸續展開反擊，昨更發表聲明，強調自己沒有抄襲，並指自己的台大信箱遭刪除，導致論文部分資料遺失。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼對於林智堅指控校友信箱遭刪致論文資料遺失，台大表示，在2018年就已通知校友要自行備份。（圖／許敏溶翻攝）

▲對於林智堅指控校友信箱遭刪致論文資料遺失，台大表示，在2018年就已通知校友要自行備份。（圖／許敏溶翻攝）

對於林智堅聲明指控，台大今表示，計算機及資訊網路中心（計中）提供畢業校友信箱終身保留服務，主要是保留 email address，避免與同學或母校師長聯絡中斷，由於新舊系統的軟體架構不同，畢業校友須進行電子郵件系統的轉換，且信箱容量上限也會縮減。

台大指出，校方自2018年5月份開始，進行畢業校友的電子郵件系統轉換，分別已以校園公告及信件通知方式，請畢業校友自行備份個人信件，或者將重要信件轉寄到新系統或私人信箱，故校友在學期間的重要信件，畢業後需自行備份保留，計中不負擔保管責任。
 

ET快訊
快訊／今本土+22983！新北4065例最多　還有7縣市確診
快訊／30多歲男「打過3劑疫苗」　發病到死亡僅5天
快訊／今增57死！　本土+22983「境外大增306例」
響尾蛇「台美混血大物」超狂跑速！　衝出場內轟
鄭文燦開嗆余正煌：不能前面感謝、後面拆橋
今起雨彈襲擊炸6天　下週這天起回到酷夏天氣
「罰站4分鐘」家長怒控體罰：沒告知！　黃鐙輝老婆路過也傻了
半套店「口中噴發」！暗黑隋棠現形　恩客驚喊：我的媽
張庭、林瑞陽真的回來了！　返台原因曝
好市多神物「一口氣退貨12瓶」　店員無奈銷毀！網轟：我都買不

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今暴增8兒童MIS-C！首見合併輪狀病毒、黴漿菌感染　住院治療中

死亡+57！最年輕30多歲男「打過3劑疫苗」　發病到死亡僅5天

快訊／今增57死！本土+22983「境外大增306例」

快訊／今本土+22983！新北4065例最多　還有7縣市確診破千

駁二「大樹宇宙」360度環景裝置！迴旋步道可登樹頂　開放時間曝

當兵遇通靈班長「連說中2事」還預測：連上有人手斷掉！真相超毛

LIVE／高雄BA.5群聚「感染源疑社區」　指揮中心最新說明

路權團體爭取「機車行駛內側車道」　交長表態支持放寬

他婚後跑去結紮！1年後「老婆懷孕了」　網傻見職業：綠帽快戴好

林智堅控台大刪校友信箱「找嘸論文資料」　校方：3年前已通知備份

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

今暴增8兒童MIS-C！首見合併輪狀病毒、黴漿菌感染　住院治療中

死亡+57！最年輕30多歲男「打過3劑疫苗」　發病到死亡僅5天

快訊／今增57死！本土+22983「境外大增306例」

快訊／今本土+22983！新北4065例最多　還有7縣市確診破千

駁二「大樹宇宙」360度環景裝置！迴旋步道可登樹頂　開放時間曝

當兵遇通靈班長「連說中2事」還預測：連上有人手斷掉！真相超毛

LIVE／高雄BA.5群聚「感染源疑社區」　指揮中心最新說明

路權團體爭取「機車行駛內側車道」　交長表態支持放寬

他婚後跑去結紮！1年後「老婆懷孕了」　網傻見職業：綠帽快戴好

林智堅控台大刪校友信箱「找嘸論文資料」　校方：3年前已通知備份

研究：人為因素暖化　讓英國熱浪可能性暴增10倍

夏天從不開冷氣　他見電費帳單驚喊「這麼多錢」！網一看卻羨慕

《靈魂駭客2》搶先試玩 《女神》系列迷必玩…這次主角終於會講話

今暴增8兒童MIS-C！首見合併輪狀病毒、黴漿菌感染　住院治療中

SUZUKI改款鋼砲Swift「剛上路就被抓到了」！空間尺碼放大更動感

死亡+57！最年輕30多歲男「打過3劑疫苗」　發病到死亡僅5天

快訊／今增57死！本土+22983「境外大增306例」

快訊／今本土+22983！新北4065例最多　還有7縣市確診破千

41歲女師遭集體性侵亡！2名學生被捕　10年後現「第三人DNA」翻案

切割第一槍？　媒體人貼「1照片」急喊：小英不要拋棄小智

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

小孩「罰站4分鐘」家長怒控體罰　全場傻了

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

「桑達」順季風環流北轉　今起全台降溫大雷雨

曹格老婆批澎湖公廁「髒又亂」　縣長回應了

摩鐵還原謎片場景　「捷運車廂」供情侶大戰

好市多神物「退貨12瓶」！網轟：我都買不到

晚上11點鬼門開！　5星座「撞鬼機率最高」

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

傳林智堅將放棄學位！台大回應曝

千元訂製「零食花束」送女兒　成品讓眾人傻眼

更多熱門

相關新聞

洪孟楷揭「新竹棒球場預定年底才完工」！　怒問林智堅：誰批准開賽

洪孟楷揭「新竹棒球場預定年底才完工」！　怒問林智堅：誰批准開賽

國民黨立院黨團今（29）日召開記者會，持續抨擊民進黨桃園市長參選人林智堅論文與新竹棒球場的爭議。立委洪孟楷指出，新竹市政府早在2年前就知道，市立棒球場要在今年年底才完工，到底是誰讓職棒球員在「工地」打球？到底是誰同意在未完工的球場舉辦正式賽事？球員的安全、球迷的安全在哪裡？

林智堅回擊余正煌　好心被雷親

林智堅回擊余正煌　好心被雷親

林智堅急找總統解釋　余正煌律師14字酸爆

林智堅急找總統解釋　余正煌律師14字酸爆

她嗆林智堅說謊：何時敢到台大面對？

她嗆林智堅說謊：何時敢到台大面對？

王世堅勸林智堅：不要挑戰社會的智慧

王世堅勸林智堅：不要挑戰社會的智慧

關鍵字：

林智堅余正煌論文抄襲校友信箱台大計中

讀者迴響

熱門新聞

納豆出外景都沒接電話！

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

季芹破尺度脫了！

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面