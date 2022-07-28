多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

▲焊軌車出軌，台鐵搶修復軌。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(7/27)晚間8時半一名接班司機員跨越軌道接車時，遭另一列進站的貨物列車撞死，今(7/28)凌晨3時又發生委外廠商焊軌車出軌，高雄=新左營間單線運轉近9小時搶通。交通部長王國材表示，台鐵無論員工工作或施工環境都相當辛苦，他並不會對台鐵安全改革灰心，發生的點點滴滴都是改革方向，會繼續努力。

昨一名台鐵接班貨物列車司機員跨越軌道接車，不幸遭另一列進站貨物列車撞死，據悉，該名接班吳姓司機員年約51歲，在同仁眼中工作認真，出事前一刻他還在月台用手電筒目視檢查準備接車的貨物列車，因太過專注未留意來車發生憾事，讓其他司機員難過不已，昨夜都難以入眠。運安會則點出司機員遺漏指差確認和車站通行確認。

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交通部長王國材說，台鐵貨車列車司機員很辛苦，做完例行工作，在軌道間被另一列車撞到，他感到非常遺憾，有關台鐵工作場所安全，他也要請台鐵特別注意員工身處危險環境，一定要給員工安全工作環境，相關事故原因仍待台鐵調查。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

至於軌道檢查車出軌，王國材說，該焊軌車由台鐵委外施工，廠商在焊軌過程脫軌，肇因仍要看操作面，為何走到鐵軌上沒有發生狀況，卻又突然有脫軌情況，也請台鐵要特別了解，尤其委託廠商的管理問題，這也是台鐵過去為何要推動公司化，改革現在還在進行中，徹底改變要等組織調整，有地方責任中心監督，現在安全改革仍在進行中，比較細發生狀況都要非常注意，也會隨時看如何改善，要台鐵立即辦理。

王國材指出，貨車司機員課題要看調查情況，譬如是工作場合不小心被勾到，或是有沒有路線等課題；另外焊軌車委外廠商部分，過去在太魯閣事故裡面邊坡施工同樣也有廠商管理問題，軌道焊軌也是委外，都有很多細節管理，台鐵是非常龐大的組織，工作環境惡劣，譬如焊軌半夜三點利用僅有時間施工，台鐵不像一般捷運某個時間停了，時間帶百分之百讓出來維修和施工，台鐵24小時都有可能有列車經過，本身就是很辛苦的工作環境。

王國材強調，發生這些事件，並不會對台鐵安全改革灰心，發生點點滴滴都是要改革方向，會繼續努力。