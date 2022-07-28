　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

▲▼焊軌車出軌，台鐵搶修復軌中。（圖／台鐵提供）

▲焊軌車出軌，台鐵搶修復軌。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(7/27)晚間8時半一名接班司機員跨越軌道接車時，遭另一列進站的貨物列車撞死，今(7/28)凌晨3時又發生委外廠商焊軌車出軌，高雄=新左營間單線運轉近9小時搶通。交通部長王國材表示，台鐵無論員工工作或施工環境都相當辛苦，他並不會對台鐵安全改革灰心，發生的點點滴滴都是改革方向，會繼續努力。

昨一名台鐵接班貨物列車司機員跨越軌道接車，不幸遭另一列進站貨物列車撞死，據悉，該名接班吳姓司機員年約51歲，在同仁眼中工作認真，出事前一刻他還在月台用手電筒目視檢查準備接車的貨物列車，因太過專注未留意來車發生憾事，讓其他司機員難過不已，昨夜都難以入眠。運安會則點出司機員遺漏指差確認和車站通行確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部長王國材說，台鐵貨車列車司機員很辛苦，做完例行工作，在軌道間被另一列車撞到，他感到非常遺憾，有關台鐵工作場所安全，他也要請台鐵特別注意員工身處危險環境，一定要給員工安全工作環境，相關事故原因仍待台鐵調查。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

至於軌道檢查車出軌，王國材說，該焊軌車由台鐵委外施工，廠商在焊軌過程脫軌，肇因仍要看操作面，為何走到鐵軌上沒有發生狀況，卻又突然有脫軌情況，也請台鐵要特別了解，尤其委託廠商的管理問題，這也是台鐵過去為何要推動公司化，改革現在還在進行中，徹底改變要等組織調整，有地方責任中心監督，現在安全改革仍在進行中，比較細發生狀況都要非常注意，也會隨時看如何改善，要台鐵立即辦理。

王國材指出，貨車司機員課題要看調查情況，譬如是工作場合不小心被勾到，或是有沒有路線等課題；另外焊軌車委外廠商部分，過去在太魯閣事故裡面邊坡施工同樣也有廠商管理問題，軌道焊軌也是委外，都有很多細節管理，台鐵是非常龐大的組織，工作環境惡劣，譬如焊軌半夜三點利用僅有時間施工，台鐵不像一般捷運某個時間停了，時間帶百分之百讓出來維修和施工，台鐵24小時都有可能有列車經過，本身就是很辛苦的工作環境。

王國材強調，發生這些事件，並不會對台鐵安全改革灰心，發生點點滴滴都是要改革方向，會繼續努力。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光
20多歲時尚妹吃霸王餐！　大嗑文華東方2.7萬付不出開溜
托嬰中心3月大女嬰呼吸中止　缺氧30分鐘死亡
剝皮店海削酒客賺千萬！清一色女大生　紅牌兼賣原味內褲月收10
快訊／潤泰雙雄改會計計算方式！　採公允價值
快訊／偷拍性愛片！　陸軍航特部少校遭憲警入營拘提
快訊／午後雷雨來了！　6縣市「大雨特報」
快訊／柯以柔終於離婚成功！　等4年半「配偶欄空了」
擔心上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

今晚11點好兄弟出關！農曆7月「哪些日子要拜拜、習俗禁忌」一次看

快訊／午後雷雨來了！6縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

台東各鄉鎮衛生所　8／1起連7天加開夜間及假日幼兒莫德納接種

台鐵工會發起罷工　交長喊話「別把不加班掛嘴邊造成旅客不安」

南投+424　5歲以下莫德納開放施打　南投等5鄉鎮市30日設接種站

賣到霸榜缺貨緊急加印！《新活水》雜誌蒐集101種台灣必吃伴手禮

擺脫長新冠！中藥師5點教你「自製藥膳茶飲」改善咳喘、腦霧

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

今晚11點好兄弟出關！農曆7月「哪些日子要拜拜、習俗禁忌」一次看

快訊／午後雷雨來了！6縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

台東各鄉鎮衛生所　8／1起連7天加開夜間及假日幼兒莫德納接種

台鐵工會發起罷工　交長喊話「別把不加班掛嘴邊造成旅客不安」

南投+424　5歲以下莫德納開放施打　南投等5鄉鎮市30日設接種站

賣到霸榜缺貨緊急加印！《新活水》雜誌蒐集101種台灣必吃伴手禮

擺脫長新冠！中藥師5點教你「自製藥膳茶飲」改善咳喘、腦霧

先探／威盛集團火力四射

科技跌勢尾聲？分批佈局AI科技好時機！

跟綠色說再見！　雪碧將全面改成「透明瓶身」　背後原因曝光

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光：須搭配復健追蹤

新竹球場害林哲瑄肩傷開刀　改善小組今拍板4大改善方向

楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

好市多草莓新品引熱議　網友酸：發明這品項的是天才

娘家確診「婆婆超狂舉動」！網驚：上輩子拯救地球

郭台銘「結婚14週年」　奢華慶祝排場曝光

台灣AV男優海選冠軍出爐！面試影片2千人看呆

雙低壓亂鬥！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

更多熱門

相關新聞

台鐵工會發起罷工　交長喊話「別把不加班掛嘴邊造成旅客不安」

台鐵工會發起罷工　交長喊話「別把不加班掛嘴邊造成旅客不安」

台鐵勞資5度針對公司化子法協商破局，不滿職福金縮水且員工加薪幅度不如預期，台鐵企業工會將在中秋節(9/10)、國慶(10/10)擴大不加班不出勤行動外，8/2將召開理事會議決議罷工法定程序，預計九合一大選疏運期間發動罷工。交長王國材則喊話工會不要把不加班掛嘴邊城習慣，會造成旅客不安。

花了近9小時！焊軌車出軌搶通了　7100人遭延誤！退費規定曝

花了近9小時！焊軌車出軌搶通了　7100人遭延誤！退費規定曝

育兒津貼加碼到5千！8月新制一次看　4歲↑國道客運強制繫安全帶

育兒津貼加碼到5千！8月新制一次看　4歲↑國道客運強制繫安全帶

台灣鯛入菜！台鐵7/29推「幸福蒲燒鯛魚」便當

台灣鯛入菜！台鐵7/29推「幸福蒲燒鯛魚」便當

獨／出事前還在專注檢查列車！　台鐵司機員慘死「同事慟難入眠」

獨／出事前還在專注檢查列車！　台鐵司機員慘死「同事慟難入眠」

關鍵字：

台鐵撞死司機員出軌王國材改革

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面