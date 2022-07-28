機車車禍死亡攀升4.8%　酒駕大降15.9%「創歷年新低」

▲交通部公布今年交通事故略降2%，不過機車車禍攀升4.8%。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(7/28)公布道路交通事故最新統計，今年1-5月發生道路交通事故15萬0,511件，造成1,243人死亡、19萬9,547人受傷，不過死亡較去年同期減少25人，降幅2%。不過機車事故死亡人數779人，較去年同期增加36人，反升4.8%；而酒駕事故死亡111人較去年同期大幅減少15.9%，創下歷年新低。

交通部長王國材表示，今年1到5月月死亡減少25人，受傷減少5960人，傳統「機、老、酒」仍是交通事故裡面比較嚴重，機車死亡人數增加36人，高齡者減少1人，酒駕減少21人，機老酒依舊是需要面臨的最大課題。

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王國材指出，機車事故死亡增加最多縣市為新竹縣，增加16人，彰化縣增加14人，新北增加12人，屏東增加10人，台中、桃園、嘉義和新竹市都各別增加7人；機車防制是交通部歷年重點，機車族很容易受傷害，被其他大型車撞擊所致，因此過去做了相當多路口安全改善，今年也做機車駕訓補助2萬名，過去效果非常好，事故率可降3成；另外就是外送員安全也是非常嚴重部分，將繼續來加強。

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

王國材說，交通部也已推動公車進校園，18歲到24歲是交通事故最容易受傷害族群，考上駕照和上大學後，唯一代步工具是機車，透過公車入校園來增加搭乘大眾運輸意願；另外交通部也做很多速度管理，很多地方用速限和科技執法，因為高速度，是車禍造成死亡原因。

交通部道安會執秘黃運貴表示，機車事故從97年到106年一直下降，但自106年開始緩步上升，但沒創歷史新高；至於酒駕事故也觀察到今年1到5月資料，死亡人數歷年最低。

▲交通部道安會執秘黃運貴。（圖／記者李姿慧攝）

王國材強調，交安專案第三季(7-9月)重點為「安全駕駛」，將透過宣導與執法使民眾落實「三不」，「不無照」、「不超速」、「不逼車」，並將於明(7/29)與內政部舉辦聯合記者會加強宣導。

此外，交通部也指出，酒駕加重處罰，累犯公布姓名、照片及違規事實，已公布260件；路口改善預定完成1,322處，已完成417處；增設路口科技執法設備265處，已完成67處，預計9月前完成。

交通部也強調，恢復區間測速執法，事故件數減少152件，大幅降低27.3%。王國材表示，區間測速照相45處全部恢復後，事故減少27.3%，很多人覺得應該拆掉，但只要不要開很快，知道速限多少，從頭到尾以平均速度來駕駛並不會有問題，區間測速照相政策，交通部會持續申請經費全力支持。