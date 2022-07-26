媽點餐要求「給一半的量就好」　貼心原因曝光！5千人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽昨日（25日）在臉書PO文表示，自從當媽媽之後，帶女兒出門就養出一個習慣，那就是點餐會跟老闆要求只要一半的量就好，因為擔心吃不完太浪費，不過，餐點費用還是會照實支付。文章公開之後吸引超過5000名網友按讚，不少媽媽都留言表示這招真的好用，「我家的也是，吃多一點就吐給妳看」、「我去看電影也是跟服務人員說爆米花不用裝到滿，因為我跟孩子都吃不完，總比浪費好」。

▲原PO擔心女兒吃不完一份餐點，點餐時都慧要求老闆給一半的量就好。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，女兒目前就讀幼稚園，即將升大班，因為食量很小，帶女兒出門便養出一個習慣，「當女兒想吃什麼，而那樣食物也是被允許的，我會跟老闆說，『請給我一半的量就好，費用我會照實支付』。」

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原PO接著說，像是冰淇淋，這個夏天女兒愛吃冰，購買時要求只給一半的量就好，大多數老闆都說沒關係，實付就實給，但她真的不想浪費食物，況且女兒愛吃的，她不見得也喜歡，沒有辦法幫忙一起吃，最安全的方法還是請老闆給一半的量，「即便量只給一半，女兒也不一定吃得完。」

文章公開之後，吸引超過5000名網友按讚，還有不少媽媽留言表示認同，覺得原PO說出很多媽媽的心聲，「我女兒也是，大概吃三分之一而已，通常我都讓她跟爸爸吃一份，隨便她吃什麼，但跟我吃的話，就是我買什麼吃什麼，比較不會浪費那麼多吃不完的食物」、「我家的也是，吃多一點就吐給妳看」、「真的，我去看電影也是跟服務人員說爆米花不用裝到滿，因為我跟孩子都吃不完，總比浪費好」。

也有一些食量不大的網友留言贊同，「我也常常說這句，給我一半就好，錢我一樣會付，只是不想浪費啊」、「我也是都這樣跟老闆說，給我一半，我錢一樣給，有的老闆很好，還是會少收一點錢」。