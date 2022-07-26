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打烊硬點飲料！客嗆「有差那幾分鐘」　店員傻眼：鐵門都拉下來了

記者黃翊婷／綜合報導

一名在飲料店工作的網友於臉書PO文抱怨，23日深夜打烊之後，一名大叔明明看到店員已經拉下鐵門在做清潔工作，仍硬跑進來並點了一杯青茶，告知已經打烊，還被回嗆「是有差那幾分鐘嗎？我只要一杯而已」，對方甚至用一臉瞧不起人的表情指責他和同事，「你們這些做服務業的年輕人，真的一點服務精神都沒有」，讓他超級無言。

▲▼手搖杯,食品安全,熱量,手搖飲料,茶飲。2584445。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO抱怨，店家已經拉下鐵門打烊，還是有客人硬要點飲料。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，23日深夜一如往常在營業時間結束之後拉下一半的鐵門，與同事一起進行清潔工作，想要趕快收拾完再下班，沒想到就在這個時候，一名大叔突然跑進來，開口直接就說「我要一杯青茶」，還把早已拿在手上的錢塞給他。

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原PO當下馬上告知已經打烊了，大叔竟然回嗆「是有差那幾分鐘嗎？我只要一杯而已」。他進一步解釋，店裡的茶類飲料已經賣完了，檯面上擺著的茶桶都是空的，只是還沒收起來而已，結果又挨罵「你們做這種服務業的真的不要這麼誇張，一點都沒有服務精神」，他不想惹事，於是一邊壓抑怒火一邊詢問，「還是大哥你要喝鮮奶類（的飲料），我現在就幫你做好嗎？」

最後大叔拋下一句，「不用了啦！你們這些做服務業的年輕人，真的一點服務精神都沒有啦！態度真的有夠差」，隨後擺出一臉瞧不起人的表情，嘴裡一直碎碎念，接著直接走掉，留下原PO和同事在原地滿頭問號。原PO又氣又無奈，決定把這件事情說出來，讓大家評評理，「我們就已經打烊要收拾了，要買不會早點出門嗎？真的想喝飲料，超商不方便嗎？鐵門都拉下來了，眼睛是看不見嗎？不需要真的可以捐給別人，真的有夠生氣的。」

文章公開之後，超過3000名網友按讚力挺原PO，並留言安慰他不用太在意這種奧客；還有不少商店員工表示這種人真的很多，「以前也是帆布沒拉開、鐵門開一半，客人就是死要買，後來決定開到膝蓋就好，他竟然蹲在下面一直喊『開始營業了嗎？我趕上班，快點用給我』」、「飲料店做5年完全同感」、「我能理解，之前在某藥妝店上班，打烊時就會有幾個沒長眼睛的硬要進來逛，這一逛不得了，至少30分鐘，又不能趕客人，全部的人等他逛完才能下班」、「我最近是遇到跟他說明天才開幕營業，他還回我真假，超想回嘴的」。

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