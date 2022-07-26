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星巴克杯子賣1400元太貴！內行曝1原因必買：被咖啡耽誤的杯子店

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲星巴克的保溫杯竟要1400元。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多人為了提神，每天上班前一定要買一杯咖啡，而講到咖啡品牌，多數人第一個聯想到就是星巴克，星巴克除了賣咖啡之外，店內的架上也會擺出各式各樣的保溫杯、馬克杯，一名網友表示，收到好友送的星巴克保溫杯，竟然要價1400元，讓他不敢相信直呼「太貴了吧！」有網友笑喊「信仰無價」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，朋友送了一個星巴克的保溫杯，底部的標籤沒有撕掉，她翻到杯子底下一看，不鏽鋼的環保杯竟然要價1400元，「星巴克杯子也太貴了吧」。

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貼文引起討論，不少網友笑喊「信仰無價」，「上次看中一個很漂亮的馬克杯，看了價錢600多我又默默放回去了」、「那個女神就1000元了」、「星巴克本來就是賣Logo的」、「杯子140元，上面的Logo要1260元」、「會覺得貴是你的信仰不足」、「貴，從來不是他的缺點」。

不過，有網友指出，雖然價格高但是很好用，「星巴克的保溫瓶非常好用」、「 這個超讚，大熱天出門可以保冰到傍晚」、「有收到一個1500元的保溫杯，真的很好用，至少保溫效果比500元的好太多」、「賣的是品牌，不過它真的有些杯子很美很好用」。

▲網友稱星巴克是「被咖啡耽誤的杯子店」

▲網友稱星巴克是「被咖啡耽誤的杯子店」。（圖／業者提供）

事實上，星巴克在1994年推出「城市杯」，是一種帶有星巴克特色的特有紀念收藏品，有馬克杯（mug）與隨行杯（Tumbler）兩種，在全球的星巴克咖啡店內販售，一推出就受到許多人喜愛，目前已經有上千種城市杯，不少人出國玩時，會特地到該地的星巴克，購買該城市的杯子帶回家收藏。就有網友笑說，「星巴克是被咖啡耽誤的杯子店」

然而，去年初星巴克為歡慶在台突破500間門市，特別推出限量「500 Giant Audrey馬克杯」，只在部分門市進行首賣，售價11,000元，也是架上最貴的單品。杯身印有500字樣作為紀念，巨大的尺寸也超受矚目，比一般杯子足足大了20倍，重量達4.14公斤，且首次使用正面雷雕女神Logo，所以工藝難度也最高的杯款，一開賣就在網路上引起熱議。

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