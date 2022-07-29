里港警分局深入原鄉　聯合宣導交通安全+婦幼保護+犯罪預防

▲里港警分局到三地門鄉馬兒部落文健站實施交安等宣導。圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為關心原鄉部落高齡者、暑期青少年交通安全、婦幼保護及毒品危害防制，27日出動「里港分局聯合宣導團」前進三地門鄉馬兒部落文健站實施宣導。

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里港警分局交通組組長林中安於宣導活動中播放高齡者交通事故案例影片，並細心的向部落耆老宣導騎乘機車應戴好安全帽、遵守交通號誌指示、無照不得駕車、穿越馬路應走行人穿越道、切勿酒後駕車等交通安全規則常識。

另山區因車輛加油不便，居民多有騎乘電動自行車的習慣，也特別叮嚀村民，近期道路交通管理處罰條例修正後，新增多項有關電動自行車騎乘規定，為避免觸法受罰，或車輛遭沒入，務必購買及騎乘審驗合格之車輛，並檢查是否有紅色閃電圖示的合格標章；騎乘電動自行車時，也應配戴安全帽及禮讓行人，不可超速、不可載人、不可酒駕，並遵守「路權」觀念，行經路口應謹記「慢、看、停」三口訣，減少路口事故發生。

偵查隊員則向民眾解說市面上常見的毒品種類安非他命、海洛英、大麻及FM2等，接觸使用後，將對部落居民及生活危害甚鉅。此外，近年來詐騙集團猖獗，詐騙手法也一再翻新，近期更將魔掌伸入部落，以高薪工作誘騙居民非法打工，或交出個人身分證件及存簿，辦理假結婚或淪為詐騙車手；詐騙方式百百種，提醒部落村民凡是不明電話假冒法院、檢察官、警察恐嚇要查扣銀行帳戶，要求提領或匯出金錢、假冒親友誘騙至超商代買遊戲點數、ATM解除分期付款、價錢過低的假網拍、輕鬆賺錢的假投資、短期工作高薪獲利等等，均為詐騙手法，若是有疑問，可立即撥打165反詐騙專線詢問或報案。

在婦幼安全部分，里港警家防官提醒：家庭成員間發生身體上、精神上、經濟上的騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為就是家庭暴力。在家庭暴力發生的當下，首要保護自己的安全，避免身體的重要部位受到傷害，並儘快撥打110或113尋求護安置、法律協助、醫療補助、經濟扶助、心理諮商輔導或就業輔導等協助。有關防制人口販運部分，外事警察宣導人口販運之態樣，分為性剝削、勞力剝削與器官摘除等三種類型，如有遭暴力等脅迫從事性交易、勞動與報酬顯不相當之工作或遭摘取器官等情形，務必撥打110或1955專線報案，以維護自身安全。

分局長鄭頴聰表示，守護原鄉部落安全不可懈怠，透過警民聯繫互動的良好平台，建立警民合作雙向溝通的橋樑，交通與治安不能單靠警察單一的努力，期盼原鄉居民共同來關心並凝聚防範意識，加深警覺性，進而有效預防犯罪，以營造安全的生活環境。