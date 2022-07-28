救內湖交通！他提「1妙招」不用蓋捷運、不用蓋橋　鄉民狂讚

▲台北市長柯文哲過去曾說，內湖交通沒救。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北市內湖區的交通問題長年未解，台北市長柯文哲過去曾表示「內湖交通沒救了」，然而，台北市長參選人陳時中與蔣萬安，都提出解方試圖改善，不過，一名網友發揮創意，分享簡單又方便的一招，疏通內湖交通，貼文曝光後，許多網友讚「這個點子還不錯！」

該網友在PTT發文，「內湖交通問題為何不用河運？」內湖的交通超塞，聯外道路不足，他看了一下內湖的地理環境，「內湖明明就是環繞基隆河，對岸就是市區，道路塞爆，為啥不用河運？開幾條航線密集用渡輪，把人載到內湖上下班就好了啊」，這樣一來，不用蓋新的捷運，也不用另外蓋橋，「用船就解決了怎沒人想到，有八卦嗎？」

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貼文一出，網友們驚呼讚聰明，「藍色公路，讚」、「交通部長好」、「閣下沒有來參與市長選舉真是太可惜了」、「曼谷很多人搭船上下班，其實可行」、「聰明耶，又有創意，早點提出，搞不好柯真的會做」。

▲原PO提出用河運的方式。（圖／翻攝自PTT）

不過也有網友提到，「因為船翻了，又有人要負責」、「這可以運輸一部分通勤動線與河道平行的人，不平行的可能還是沒辦法」、「冬天可能會很痛苦」、「淤積嚴重，不可能行船」、「河運速度很慢」、「你每天通勤從一小時變兩小時，我ok你先做」。

事實上，2018年代表民進黨參選台北市長的姚文智就曾提過「藍色公路水上接駁」，利用基隆河進行水上運輸，並利用跨海大橋等方式，疏通內湖交通。不過，公運處長常華珍卻持保留看法，認為是先天上的限制，如果清淤，泥沙一下又會回來，再加上基隆河受潮汐影響，本身就不利於船行走。

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